விஜய் கட்சி என்னை எதிர்த்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? வானதி சீனிவாசன் சொன்ன வார்த்தை

விஜய்யை அமித் ஷா எப்போது சந்திப்பார் என தெரியாது; யாரை எப்போது சந்திக்க வேண்டும் என்பது டெல்லி தலைமைக்கு தெரியும் என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

வானதி சீனிவாசன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 7:48 PM IST

கோயம்புத்தூர்: "என்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட கமல் கட்சி இப்போது எங்கு இருக்கிறது? அதே போல, விஜய் கட்சியினர் என்னை எதிர்த்து போட்டியிட்டால் எங்கு இருப்பார்கள் என பிறகு சொல்கிறேன்" என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

கோவை புலிகுளம் பகுதியில் உள்ள அரசு மகளிர் கல்லூரியில் புதிதாக 6 வகுப்பறைகள் கொண்ட கட்டடங்களை கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட பின், சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "மகளிர் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிக்கு ரூ.2.46 கோடியில் புதிய கட்டடங்களை கட்டி கொடுக்கிறோம். எனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து இந்த பணத்தை ஒதுக்கியுள்ளேன். பெண் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு வருவது அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், அரசு நிதி உதவி கிடைப்பதில் சிரமம் இருக்கிறது.

மகளிர் கல்லூரி அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதால் நிதியை ஒதுக்கி பணி செய்து வருகிறோம். உயர் கல்வியில் ஏழை மாணவிகள் பயன் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இதனை செய்கிறோம்" எனக் கூறினார்.

எஸ்ஐஆர் பணிகள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த வானதி சீனிவாசன், "எஸ்ஐஆர் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் பொதுமக்களும் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். எஸ்ஐஆர் பணிகளை முழுமையாக முடிக்க 11ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கபட்டுள்ளது.

பட்டியலில் பெயர் சரியாக இணைக்கப்பட்டு உள்ளதா? என ஆன்லைனில் மக்கள் ஒருமுறை சரி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தேர்தல் பணிகளில் பாஜக முழு வீச்சில் ஈடுபட்டு வருகிறது. கோவை மாவட்டம் முழுவதும் வரும் 7 ஆம் தேதி பாஜக கூட்டம் நடைபெறுகிறது" என்றார்.

மேலும், திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது இந்துக்களின் கனவு. இது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையும் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. ஆனால், இதனை திமுக இரண்டாம்பட்சமாக பார்க்கிறது. தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல் முறையீடு செய்ய சென்றுள்ளது.

சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாவலர்கள் என்பது போல திமுகவினர் வேஷம் போடுகிறார்கள். திருப்பரங்குன்றம் கோயில் விவகாரத்தில் மீண்டும் ஒரு சிக்கலை உருவாக்க தமிழ்நாடு அரசு முயல்கிறது" என வானதி சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டினார்.

விஜய் அரசியல் பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த வானதி சீனிவாசன், "என்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட கமல் கட்சி இப்போது எங்கு உள்ளது? திமுகவில் இருக்கிறது. அதே போல், என்னை எதிர்த்து விஜய் கட்சி போட்டியிட்டால் அவர்கள் எங்கு இருப்பார்கள் என அடுத்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொல்கிறேன்.

இன்னும் ஒரு மாத காலத்தில் பாஜக தலைமையில் வலுவான கூட்டணி உருவாகும். தமிழகத்தில் நாங்கள் தான் பலமாக உள்ளோம். திமுகவுடன் இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் எல்லாம் பெரிய கட்சியா?" என அவர் கேள்வியெழுப்பினார்.

மேலும், விஜய்யை அமித்ஷா சந்திப்பாரா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த வானதி சீனிவாசன், "யாரை, எப்போது பார்க்க வேண்டும் என்பது டெல்லி தலைமைக்கு நன்றாக தெரியும். இந்த முறை திமுக வாக்குகள் கடுமையாக பிரியும். திமுகவினரே இந்த ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என முடிவு செய்து விட்டார்கள்" என்றார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

