ETV Bharat / state

நயினார் நாகேந்திரன் கைது: ஈசிஆரில் கொட்டும் மழையில் பாஜகவினர் போராட்டம்

திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஏற அனுமதிக்கக்கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஈசிஆரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினர்
ஈசிஆரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 5, 2025 at 8:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சென்னை ஈசிஆரில் பாஜகவினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நேற்று (டிச.4) தள்ளுபடி செய்தது. தொடர்ந்து, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், திருப்பரங்குன்றத்தில் அமலில் இருந்த 144 தடை உத்தரவை ரத்து செய்து, மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் நேற்றே தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார்.

இந்த உத்தரவை அடுத்து, மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற இந்து அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பாஜகவினர் குவியத் தொடங்கினர். ஆனால், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக அரசு தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளதால் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க முடியாது என காவல்துறையினர் மறுப்பு தெரிவித்தனர். இதனால், பாஜகவினர் மற்றும் இந்து அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையும் படிங்க: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது ஏற முயன்ற நயினார் நாகேந்திரன், எச்.ராஜா ஆகியோர் கைது

தொடர்ந்து, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா உள்ளிட்ட பாஜகவினர் மற்றும் இந்து அமைப்பினர் மலை மீது ஏறி தீபம் ஏற்ற முற்பட்டனர். அப்போது, காவல்துறையினர் அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி, நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட அனைவரையும் கைது செய்து வாகனங்களில் அழைத்துச்சென்று தனியார் மண்டபத்தில் அடைத்தனர். இதன் காரணமாக அங்கு இரவு முழுவதும் பதட்டமான சூழல் ஏற்பட்டது.

இதற்கிடையில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் கொட்டும் மழையிலும் பாஜகவினர் சாலையில் அமர்ந்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அனுமதியின்றி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தினர்.

அப்போது, போராட்டக்காரர்கள் காவல்துறைக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர். இதனால், நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் காவல் ஆய்வாளர் பிரவீன் தலைமையிலான போலீசார், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் கைது செய்து அருகில் இருந்த தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

NAINAR NAGENDRAN ARREST
திருப்பரங்குன்றம்
THIRUPARANKUNDRAM CASE
BJP MEMBERS PROTEST
NAINAR NAGENDRAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.