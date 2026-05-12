என்னது.. சனாதனத்தை ஒழிப்பீங்களா? ஆட்சியில் இருந்து விரட்டியும் திருந்தவில்லையா? வானதி சீனிவாசன் காட்டம்
சனாதன தர்மம் அதாவது இந்து மதம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது உதயநிதி ஸ்டாலினின், திமுகவின் கொள்கை என்றால், அதை தேர்தல் அறிக்கையில் ஏன் குறிப்பிடவில்லை? என வானதி ஸ்டாலின் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : May 12, 2026 at 7:59 PM IST
கோவை: ஆட்சியில் இருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டும் உதயநிதி ஸ்டாலின் திருந்தவில்லை என பாஜகவின் தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய்யின் தவெக, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவாகி, பிற கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சியமைத்துள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவராக திமுகவின் உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், இன்று 2வது நாள் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் எதிக்கட்சித் தலைவராக முதல் உரையை உதயநிதி ஸ்டாலின் நிகழ்த்தினார்.
தனது உரையை முடிக்கும் முன்பு, "வெல்க தமிழ்.. வாழ்க தமிழ்நாடு, முக்கியமாக, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்" என்று கூறினார். உதயநிதியின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக தலைவர்கள் பலர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இன்று புதிய சபாநாயகராக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அவர்களை வாழ்த்தி பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "மக்களைப் பிரிக்கும் சனாதனத்தை அதாவது இந்து மதம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்" என பேசியுள்ளார்.
சனாதன தர்மம் அதாவது இந்து மதம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது உதயநிதி ஸ்டாலினின், திமுகவின் கொள்கை என்றால், அதை திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் ஏன் குறிப்பிடவில்லை?
தேர்தல் பிரசாரத்தில் சனாதன தர்மமும், இந்து மதமும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன் பேசவில்லை? தேர்தல் பிரசாரத்தின் நிறைவு நாளில், "நாங்கள் இந்துக்களுக்கு விரோதி அல்ல" என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.
ஆட்சியின் இறுதி மூச்சு வரை இந்து தர்மத்தை பழிப்பதையே திமுக வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தது. அதனால்தான், கடைசி நாளில், "நாங்கள் இந்துக்களுக்கு விரோதி அல்ல" என ஸ்டாலின் சொன்னதை மக்கள் நம்பவில்லை. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்துள்ளதால், சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் இனி திமுகவுக்கு கிடைக்காது என பேசப்பட்டு வருகிறது.
சிறுபான்மையினரின் ஓட்டுகள் இல்லை என்றால் திமுக என்பது ஜீரோ தான். அதனால்தான், "நாங்கள் எப்போதும் இந்து விரோதி தான்" என்பதை, எதிர்க்கட்சித் தலைவரானதும் முதல் உரையிலேயே உதயநிதி பேசியுள்ளார்.
தமிழக மக்கள் இந்த வேடதாரிகளை புரிந்து கொண்டுதான், ஆட்சியிலிருந்து விரட்டியடித்துள்ளனர். அப்படியும் இவர்கள் திருந்தவில்லை. அதனால் மக்கள் திருத்துவார்கள். அதற்கான காலம் விரைவில் வரும்" என வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.