திமுகவின் வேற்றுமை அரசியல் தமிழ்நாட்டில் இனி எடுப்படாது: தமிழிசை சவுந்தரராஜன் திட்டவட்டம்!
திமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தமிழகத்தில் பீகார் மக்களை இழிவுப்படுத்தி வருகிறார்கள் என்ற உண்மையை பிரதமர் மோடி பதிவு செய்துள்ளதாக தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 31, 2025 at 6:09 PM IST
சென்னை: திமுகவின் வேற்றுமை அரசியல் தமிழ்நாட்டில் இனி எடுப்படாது என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் இன்று மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "சர்தார் வல்லபாய் படேல் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளோம். இந்தியா ஒற்றுமையான நாடாக இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல். இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்த ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு தான் ஹைதராபாத்திற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மட்டும் இல்லை என்றால் ஹைதராபாத் இந்தியாவில் வேறு நாடாக இருந்திருக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தமிழகத்தில் பீகார் மக்களை இழிவுபடுத்தி வருகிறார்கள் என்ற உண்மையை பிரதமர் மோடி பதிவு செய்துள்ளார். திமுக மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களை தமிழர்களின் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள் என திரித்து பேசுவதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். பாஜக தமிழுக்கு வேறானவர்கள் என்று கூறுவததை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பாரத பிரதமர் மோடியை போல நாட்டில் ஒற்றுமையை விதைப்பது வேறு யாரும் கிடையாது.
பீகார் மக்களை கீழ்த்தரமாக பாகுபாடுடன் பேசுவது திமுகவுக்கு கைவந்த கலை. திமுகவில் இருப்பதில் பாதிக்கு மேற்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் கிடையாது. ஆனால், அவர்கள் வட இந்தியர்களை தரம் தாழ்ந்து விமர்சிப்பதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். பாஜக வட இந்தியர்களை எப்போதும் பிரித்து பார்த்தது கிடையாது. அனைவரும் இந்திய தாயின் மக்கள் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே பார்த்து வருகிறோம். பீகார் மக்களை அறிவற்றவர்கள் என திமுக அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறுகிறார். மற்றொரு பக்கம் தயாநிதி மாறன் இந்தி பேசுபவர்களை அவதூறு செய்கிறார். இவர்களை முதல்வர் இதுவரை கண்டிக்காதது ஏன்?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இந்தியா கூட்டணியில் திமுக இருப்பதால் மட்டுமே வடஇந்தியாவில் அந்த கூட்டணி தோற்கடிக்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு தாக்கம் குறைந்து வரும்போது, பீகாரில் அவருடைய பேச்சு எப்படி எடுபடும்? SIR எதிர்ப்பாக கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டால் அதை நாங்கள் வன்மையாக எதிர்ப்போம். SIR என்பது நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் இறந்தவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றால், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வாக்காளர் பட்டியலை பார்த்தால் அதில் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று நான் சிறு வயதாக இருக்கும்போது அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் கூற கேட்டுள்ளேன். அதை காலகாலத்திற்கும் செய்ய வேண்டும் என திமுக நினைக்கிறது. நாட்டில் அனைத்தும் சீராக நடைபெற்று வருகிறது. திமுக பயப்படும் அளவுக்கு எதுவும் நடைபெறவில்லை" என்றார்.