ரூ.4 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கு- ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் ஆஜர்
சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு சிபிசிஐடி தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையின் நகல் வழங்கப்பட்டது.
Published : July 16, 2026 at 6:47 PM IST
சென்னை: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது 4 கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் இன்று நேரில் ஆஜரானார்.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலின்போது, சென்னை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் நெல்லை விரைவு ரயிலில் சுமார் 4 கோடி ரூபாய் பணம் கைப்பற்றப்பட்டது.
நயினார் நாகேந்திரனின் ஹோட்டல் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட மூன்று பேரிடம் பணம் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில், திருநெல்வேலி மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன், அவரது தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அந்த பணம் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
இந்த விவாகரம் தொடர்பாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் கேசவ விநாயகம் உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது சிபிசிஐடி காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கில், சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில், நயினார் நாகேந்திரன், கேசவ விநாயகம் உட்பட 13 பேருக்கு எதிராக சிபிசிஐடி காவல்துறை தரப்பில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யபட்டது.
இதையடுத்து குற்றப்பத்திரிக்கையின் நகலை பெறுவதற்காக, இன்று (ஜூலை 16) நேரில் ஆஜராகுமாறு நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு ஜார்ஜ் டவுன் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தர பாண்டியன் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
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அதன்படி, நயினார் நாகேந்திரன், கேசவ விநாயகம் உள்ளிட்டோர் இன்று ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகினர். அவர்களுக்கு குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் அனைவரும், ஜூலை 30-ஆம் தேதி ஆஜராக நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.