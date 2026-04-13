ETV Bharat / state

உங்கள் பிரார்த்தனைகளால் விரைவாக உடல்நலம் தேறி வருகிறேன்- காணொளி வெளியிட்டு வானதி சீனிவாசன் உருக்கம்

கோவை வடக்கு தொகுதியில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் சகோதர, சகோதரிகளுக்கும், கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகளுக்கும், தொண்டர்களுக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 5:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: உங்களின் அன்பினாலும், பிரார்த்தனைகளாலும் விரைவாக உடல்நலம் தேறிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை வடக்கு தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளரும், பாஜகவின் தேசிய மகளிரணித் தலைவருமான வானதி சீனிவாசன் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்ததார். அப்போது அவருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்ட நிலையில் அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

வானதி சீனிவாசனின் உடல்நிலை குறித்து தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், "கால் வலிக்காக வானதி சீனிவாசன் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மருந்து ஒவ்வாமை காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். ஓரிரு நாட்களில் அவர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்புவார்" என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

எனினும், கோவை வடக்கு தொகுதியில் பாஜகவினர் வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாகத் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், வானதி சீனிவாசன் தனது தொண்டர்களுக்கும், தொகுதி மக்களுக்கும் உருக்கமான காணொளியை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த காணொளியில் வானதி சீனிவாசன் கூறியிருப்பதாவது, "வணக்கம், அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே, உங்களின் அன்பினாலும், பிரார்த்தனைகளாலும் விரைவாக உடல்நலம் தேறிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஓரிரு நாட்களில் உங்களை நேரில் வந்து சந்திக்கவிருக்கிறேன். நமது தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற வேண்டும். எனக்காக கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் தீவிரமாகப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு சகோதர, சகோதரிகளுக்கும், கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகளுக்கும், தொண்டர்களுக்கும் எனது மனப்பூர்வமான நன்றி.

இன்று மாலை 4 மணிக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பூத் நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடவிருக்கிறார். 'எனது பூத் வலிமையான பூத்' என்ற கலந்துரையாடலில் நாம் அனைவரும் 'நமோ ஆப்' செயலி மூலம் இணைந்து அவருடன் பேசுவதும், அவர் பேசுவதைக் கேட்பதுமாக இந்த நிகழ்வை வெற்றிகரமாக மாற்ற வேண்டும். தமிழகத்தின் மீது அளப்பறிய அன்பும், தமிழகத்தின் ஆற்றல் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் வைத்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வெற்றி மூலமாக நமது அன்பினைத் தெரிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.

வானதி சீனிவாசனின் காணொளி கோவை வடக்குத் தொகுதியின் பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சித் தொண்டர்களிடையே புதிய உத்வேகத்தையும், உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ​இந்த காணொளியை சமூக வலைதளங்களில் வானதி சீனிவாசனின் ஆதரவாளர்கள் 'கெட் வெல் சூன்' (Get Well Soon) என்ற வாசகங்களுடன் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

கோவை வடக்கு தொகுதி
BJP
NDA
VANATHI SRINIVASAN VIDEO
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.