எஸ்ஐஆர் பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம் சரியாகவே செயல்பட்டது - அண்ணாமலை
தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற எஸ்ஐஆர் பணிகளில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையாகவும், சிறப்பாகவும் செயல்பட்டுள்ளதாக அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 23, 2026 at 11:27 AM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் பணிகள் சரியாகவே நடைபெற்றுள்ளன என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 7 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மொத்தம் 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். ஆளும் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது.
75,064 வாக்குச்சாவடிகளில் சுமார் 5.73 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கவுள்ளனர். முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து எளிதில் வாக்களிக்கும் வகையில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன. மாநிலம் முழுவதும் போலீசார் மற்றும் துணை ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வாக்குச்சாவடிகள் அனைத்தும் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாடு முழுவதும் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். திரைப் பிரபலங்கள் பலரும் தங்களது வாக்குச்சாவடிக்கு வருகைத் தந்து வாக்களித்து அது தொடர்பான புகைப்படங்களை தங்களது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றன.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதிக்குட்பட்ட பிஎஸ்ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தனது வாக்கினைச் செலுத்தி ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
வாக்களித்த பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, "வாக்காளர்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு வரும் நேர்மையாகவும், நியாயமாகவும், மனசாட்சிபடியும் வாக்களிப்பார்கள் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். எஸ்ஐஆர் பணிகள் நேர்மையாகவும், நியாயமாகவும் நடைபெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நடந்த எஸ்ஐஆர் பணிகளில் நடுநிலையாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சிறப்பாக செய்திருக்கலாமோ என்பது என் கருத்து. சென்னையில் இருந்து தென்தமிழகத்திற்கு செல்லும் பேருந்துகள் குறைவாக இருந்ததாகப் புகார்கள் வந்துள்ளன. சிங்காநல்லூரில் இருந்து வெளியூர் செல்லும் பேருந்துகள் குறைவாக இயக்கப்பட்டுள்ளன" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் மே 4-ம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.