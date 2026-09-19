பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகமா? உடனடியாக கைவிட வேண்டும்: எல்.முருகன் வலியுறுத்தல்
"நவோதயா பள்ளிகளை யாரும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அப்பள்ளியைக் கொண்டு வர வேண்டும்" என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2026 at 8:58 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் இன்று (செப்.19) நடைபெற்ற 20-வது ரோஜ்கர் மேளா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், 285 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,000 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15- ஆம் தேதி சுதந்திர தின விழாவில் செங்கோட்டையில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஒரே ஆண்டில் 10 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று உறுதியளித்திருந்தார். அவர் கூறியபடியே அந்த ஆண்டில் மட்டும் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் சுமார் 10 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் இன்று சுமார் 51,000 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது வரை ரோஜ்கர் மூலம் சுமார் 12.75 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதிய இந்தியா இன்றைய இளைஞர்கள் கையில் உள்ளது. நாட்டின் உள்கட்டமைப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி, வேகமாக மாற்றி அமைத்துள்ளார். இதனால் எங்கு பார்த்தாலும் எட்டு வழிச்சாலைகள், நான்கு வழிச்சாலைகள், தொழிற்சாலைகள் உள்ளன.
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கூடாது
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும். மீனவர்களின் வாழ்க்கை கடலோரப் பகுதியை ஒட்டிதான் உள்ளது; நான் மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது 8,000 கிலோமீட்டர் தூரம் கடல் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளேன்.
மீனவர்களின் கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். முதலமைச்சர் விஜய், மீனவர் போன்று 'சுறா' படத்தில் நடித்துள்ளார். மீனவர்கள் படும் கஷ்டத்தை அவர் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். மீனவர்கள் நாட்டிற்கு நன்மை செய்துள்ளனர்; மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது.
அப்பகுதியில் வசிக்கும் 10,000 மீனவர்கள் நடுத்தெருவில் நிற்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும். சென்னையில் அதிக இடங்கள் உள்ளது. அதில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்வுச் செய்யலாம்; ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட தலைமைச் செயலகம், ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டது; அதுபோன்று நடைபெறக் கூடாது. முதலமைச்சர் மீனவர்களின் வழியினை வாழ்க்கை முறையினை தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
எந்தவொரு கடிதமும் வரவில்லை
சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலைய நிர்வாகத்தை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியதாக வெளியான தகவல் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், "இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து இது குறித்து கேட்டேன். அதிகாரப்பூர்வமாக விமானப் போக்குவரத்துத்துறைக்கு எந்தவொரு கடிதமும் வரவில்லை என்று கூறினார்" என்றார்.
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நவோதயா பள்ளிகள்
நவோதயா பள்ளிகள் வருவதால் யாருக்கு என்ன பாதிப்பு?, சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள், மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளில் மூன்று மொழி, நான்கு மொழியினை மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். பணம் வைத்திருப்பவர்கள் எந்தப் பள்ளியில் வேண்டும் என்றாலும் படிக்கலாம்; பணம் இல்லாதவர்கள், நவோதயா பள்ளியில் படிப்பதைத் தடுக்க யாருக்கும் எந்த அதிகாரம் இல்லை.
அரசுப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு சம உரிமை கிடைக்க வேண்டும். நவோதயா பள்ளி தேவை, அதனை உடனடியாக கொண்டு வர வேண்டும். தேசிய கல்விக் கொள்கையில் தாய்மொழி படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழியில் படிக்க வைக்கிறோம். நவோதயா பள்ளிகளை யாரும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை; எனவே, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நவோதயா பள்ளியைக் கொண்டு வர வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.