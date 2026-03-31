அவிநாசியில் எல்.முருகன் போட்டியா? பண்ணாரி அம்மன் கோவிலில் வேண்டுதல்
பாஜகவை சேர்ந்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன், பயபக்தியுடன் இரு கைகளை உயர்த்தி வணங்கியபடி தீக்குண்டத்தில் இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார்.
Published : March 31, 2026 at 5:18 PM IST
ஈரோடு: அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் போட்டியிடுவதாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், பண்ணாரி அம்மன் கோவிலுக்கு வருகை தந்த அவர் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
பிரசித்தி பெற்ற பண்ணாரி மாரியம்மன் கோவில் குண்டம் திருவிழா நேற்று மாவை தொடங்கி நடைபெற்றது. இன்
று அதிகாலை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தீமிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
இத்திருவிழாவில் அதிகாலை 4 மணி முதல் மாலை வரை தொடர்ந்து பன்னிரண்டு மணி நேரம் பக்தர்கள் தீமிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவது வழக்கம். இந்த நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சர் எல். முருகன் குண்டம் திருவிழாவின்போது பண்ணாரி அம்மன் கோவிலுக்கு வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார்.
அதன்படி, இன்று கோவிலுக்கு வருகை தந்த அவர், பயபக்தியுடன் இரு கைகளை உயர்த்தி வணங்கியபடி தீக்குண்டத்தில் இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார். இதைத்தொடர்ந்து, கோவிலுக்குள் சென்ற அமைச்சர் எல். முருகன் வீணை அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்த பண்ணாரி அம்மனை மனமுருகி வழிபட்டார்.
இந்நிலையில், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் போட்டியிடுவது உறுதிபடுத்தப்பட்ட தகவல் என பா.ஜ.க நிர்வாகிகள் சிலர் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பண்ணாரி மாரியம்மன் கோயில் சிறப்பு
பிரசித்தி பெற்ற பண்ணாரி அம்மன் கோவில் குண்டம் விழா கடந்த மார்ச் 16-ஆம் தேதி பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து கோவிலில் இருந்து புறப்பட்ட பண்ணாரி அம்மன், 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வீதியுலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, 24-ஆம் தேதி கோவில் முன் திருகம்பம் சாட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் மலைவாழ் மக்கள் பீனாட்சி இசைக்கேற்ப அம்மன் புகழ் பாடி நடனமாடினர். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான குண்டம் இறங்குதல் திங்கள்கிழமை மாலை தொடங்கியது. குண்டத்தில் மரத்துண்டுகள் குவித்து வைத்து கற்பூரம் ஏற்றி தீக்குண்டம் வார்க்கப்பட்டது.
தீக்குண்டத்தை பக்தர்கள் இறங்குவதற்கேற்ப பணியாளர்கள் சமப்படுத்தினர். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தீ குண்டம் இறங்குதல் நிகழ்ச்சி இன்று அதிகாலை நடைபெற்றது. விழாவையொட்டி கோவில் முன்பு தயார் செய்யப்பட்ட குண்டத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. அதைத் தொடர்ந்து அம்மன் அழைப்பு நிகழ்ச்சியில் படைக்கலம் எடுத்துவரப்பட்டது.
அதில் அலங்கரிக்கப்பட்ட பண்ணாரி அம்மன் சப்பரம் மேளதாளம் முழங்க தெப்பக்குளத்தில் இருந்து குண்டம் நடைபெறும் இடத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். குண்டத்தில் பூசாரி பார்த்திபன் கற்பூரம் ஏற்றி சிறப்பு பூஜைகள் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து குணடத்தில் பூக்களை தூவி முதலில் பூசாரி குண்டத்தில் இறங்கி விழாவை தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர், பக்தர்கள் வரிசையாக குண்டத்தில் இறங்கி அம்மனை வழிபட்டனர். அப்போது, பண்ணாரி அம்மன் வீணை அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தார். தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் கர்நாடக மாநிலம் மைசூரு, பெங்களூரு, ஹாசன், கொள்ளேகால், சிக்மகளூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றனர்.