அஜித் எது கூறினாலும் அது பாராட்டத்தக்கது - துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம்!
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நடிகர் அஜித்குமாரின் கருத்துக்கு பதில் கூற விரும்பவில்லை என்றாலும், அவர் எது கூறினாலும் அது பாராட்டத்தக்கது என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
Published : November 2, 2025 at 3:50 PM IST
சென்னை: வாக்காளர் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்தை (SIR) பயன்படுத்தி பாஜக தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற முயல்வதாக துணை முதலமைசச்ர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
எம்ஆா்டி1 நடத்தும் சாா்ஜ் பீ சென்னை ரன்ஸ் 2025 மாரத்தான் போட்டியை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இந்த மாரத்தான் போட்டி 3 கி.மீ., 5 கி.மீ., 10 கி.மீ., 21 கி.மீ. (அரை மாரத்தான்) ஆகிய பிரிவுகளில் நடைபெற்றன.
இந்த போட்டியில் 12 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போட்டியாளர்கள் பங்குபெற்றனர். சென்னை நேப்பியர் பாலத்தில் போட்டி தொடங்கி, காமராஜர் சாலையின் பாதி பகுதி வரை சென்று மீண்டும் திரும்பி சுவாமி சிவானந்தா சாலை வழியாக அண்ணா சாலை, காயிதே மில்லத் பாலம் வழியாக தீவுத்திடலில் போட்டி நிறைவடைந்தது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்புகளை வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியின் மூலமாக, பல்லாவரம் எம்.எம்.ஏ. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்குத் தேவையான புதிய வகுப்பறைகள், அறைகலன் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவுள்ளதாக போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
போட்டியை துவக்கி வைத்து பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "பீகாரில் தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்திருக்கிறது என்பதை பத்திரிகையாளர்கள் வெளிச்சம் போட்டு காண்பித்துள்ளனர். எங்கெங்கு தேர்தல் நடக்கிறதோ, பாஜக அரசுக்கு எந்த அம்சம் சாதகமாக உள்ளதோ அதனை வைத்துக்கொண்டு, பாதகமாக இருக்கக்கூடிய வாக்குகளை நீக்கக்கூடிய வேலைகளில் வெளிப்படையாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் பாஜக வெல்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைப்பதே இல்லை. எனவே, இதனை பயன்படுத்தி வெற்றி பெறும் முயற்சியில் ஈடுபட நினைக்கிறார்கள்" என்றார்.
செங்கோட்டையன் நீக்கம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இதில் நான் கருத்து சொல்ல முடியாது. இந்த காரணத்திற்காக தான் இபிஎஸ் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக இருக்க வேண்டும் என ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தேன்" என்றார்.
பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பான கேள்விக்கு, "கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே அனைத்து அதிகாரிகளையும் வரவழைத்து பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம். இந்த ஆண்டு பருவமழையை எதிர்கொள்ள பல்வேறு முன்னேற்பாடுகளை அரசு செய்துள்ளது. பொதுப்பணித் துறை, நகராட்சி, மாநகராட்சி உள்ளிட்ட துறைகளின் அதிகாரிகள் களத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றி வருகிறார்கள். இன்னும் மக்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார்கள். நிறைய குறைகளை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். பொதுமக்களின் குறைகள் உடனடியாக தீர்க்கப்படுகின்றன. அரசு சார்பில் வேலைகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பொதுமக்களும் அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை தெரிவிக்கலாம்" என்றார்.
அமலாக்கத்துறை சோதனை தொடர்பான கேள்விக்கு, "சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் ஏற்கெனவே பதில் சொல்லிவிட்டார், இதனை சட்டப்படி சந்திக்க தயாராக உள்ளோம்" என்றார்.
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நடிகர் அஜித் கூறிய கருத்து குறித்த கேள்விக்கு, "இதுகுறித்து ஏற்கெனவே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். கரூர் சம்பவத்திற்கு உண்மையாக யார் பேட்டி கொடுக்க வேண்டுமோ? அவரை ஊடகங்கள் இன்னும் பேட்டி எடுக்கவில்லை. அவர் பேட்டி கொடுக்க விரும்பவில்லையா? என்று தெரியவில்லை. கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.அதனால் அதற்கு நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. நடிகர் அஜித்குமாரின் கருத்து அவருடைய சொந்த கருத்து, அதற்கு நான் பதில் கூற விரும்பவில்லை. அவர் எது கூறினாலும் அது பாராட்டத்தக்கது" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.