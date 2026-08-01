ETV Bharat / state

தஞ்சாவூரில் கர்நாடகா அரசை கண்டித்து பாஜக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக தேசிய செயலாளர் அரவிந்த் மேனன், மாநில பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம், மாவட்டத் தலைவர் ஜெய் சதீஷ் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்துக் கொண்டனர்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: கர்நாடகா அரசை கண்டித்து தஞ்சாவூரில் இன்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் கண்டன பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கர்நாடகா அரசைக் கண்டித்து தஞ்சாவூரில் பாஜக சார்பில் இன்று (ஆகஸ்டு 1) மாபெரும் கண்டன பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணைக் கட்டுவது மற்றும் தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய தண்ணீரை தர மறுப்பது ஆகிய காரணங்களை முன்னிறுத்தி இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தஞ்சை ரயிலடி பகுதியில் தொடங்கிய இந்த பேரணியை தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.

முன்னதாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரி தண்ணீர் மறுக்கப்படுகிறது. காவிரி ஆணையம் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டும் அம்மாநில காங்கிரஸ் அரசு தண்ணீர் தர மறுத்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் உள்ளர். அவர்களும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூரும், முதலைச்சர் விஜய்யும் ஏன் கர்நாடகாவுக்கு இன்னும் போகவில்லை?

இதையும் படிங்க: வந்தே மாதரம் கட்டாயம் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது - முன்னாள் நீதிபதி அரிபரந்தாமன்

முன்னதாக பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுத்த கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், இப்போது சூழல் சரியில்லை வர வேண்டாம் என்கிறார். இதற்கு என்ன அர்த்தம்? தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை அவமதிக்கும் செயலாகவே இதை பார்க்கிறேன்" என்றார்.

கர்நாடகா அரசை கண்டித்து பேரணி நடத்திய பாஜக-வினர்
கர்நாடகா அரசை கண்டித்து பேரணி நடத்திய பாஜக-வினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாஜக-வின் இந்த ஆர்பாட்டம் தஞ்சாவூரின் முக்கிய சாலைகளில் சென்று இறுதியாக பனகல் கட்டிடத்தை சென்றடைந்தது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக தேசிய செயலாளர் அரவிந்த் மேனன், மாநில பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம், மாவட்டத் தலைவர் ஜெய் சதீஷ் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

பாஜக கண்டன ஆர்பாட்டம்
BJP PROTEST
CAUVERY WATER ISSUE
CAUVERY
MEKEDATU DAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.