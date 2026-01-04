ETV Bharat / state

வட மாநிலங்களில் தமிழர்கள் தாக்கப்பட வேண்டும் என திமுக திட்டமிடுகிறதா? எச்.ராஜா கேள்வி

திருத்தணியில் வட மாநில இளைஞர் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதை எச். ராஜா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா
பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 4, 2026 at 7:58 AM IST

சிவகங்கை: "வட மாநிலங்களில் வாழும் தமிழர்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு, தமிழகத்தில் வடமாநிலத்தவர் மீது திமுக திட்டமிட்டு தாக்குதல் நடத்துகிறதா?" என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின் 296-வது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு, சிவகங்கையில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு, பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், “முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜனை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஒருமையில் பேசியது தவறு. இது அமைச்சரின் அநாகரிகமான போக்கை காட்டுகிறது. திமுகவின் முதல் குடும்பத்திற்கு அடிமை ஊழியம் செய்வதை தவிர, சேகர்பாபுவுக்கு வேறு வேலை இல்லை. சுசீந்திரத்தில் அமைச்சர் சேகர்பாபு சந்தித்தது வெறும் முனை அளவு எதிர்ப்புதான். அவர் செல்லும் ஆன்மீகத் தலங்கள் அனைத்திலும், ஆன்மீகவாதிகளும், தேசியவாதிகளும் அவருக்கு எதிராக தொடர்ந்து தங்கள் எதிர்ப்பை காட்டுவார்கள்” என்றார்.

மேலும், “தமிழகத்தில் மது மற்றும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் அதிகரித்து வருவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கவலை தெரிவிக்கிறார். மதுக்கடையை அப்பாவே திறந்தால், மகன்கள் எப்படி குடிக்காமல் இருப்பார்கள்? இளைஞர்கள் மீது அக்கறை இருந்தால் உடனடியாக மதுக்கடைகளை மூடுங்கள். போதைப்பொருள்களால் தமிழக இளைஞர்களை முடக்கிப் போடும் சதி வேலை நடந்து வருகிறது.

அரசு வெளியிட்டஅறிக்கையின் படி, இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் போதைப் பொருட்கள் அதிகமாக புழங்குகிறது. போதைப்பொருளை கட்டுப்படுத்துவது பெற்றோர்களின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல, மாநில அரசின் பொறுப்பும்தான். போதைப்பொருள் விநியோகத்தை திமுக அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும். வட மாநிலங்களில் வாழும் தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு திமுகவினர் திட்டமிட்டு தமிழகத்தில் வடமாநிலத்தவரை தாக்குகிறார்களா? என்ற பலத்த சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. திமுகவின் இத்தகைய நடவடிக்கைகளுக்கு, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள்” என எச். ராஜா கூறினார்.

முன்னதாக, சுசீந்திரம் தாணுமாலயணன் சுவாமி கோயிலில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பாக அமைச்சர் சேகர்ப்பாபு பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில், ‘பாரத் மாதா கி ஜெய் ’ என்ற முழக்கம் எழுப்பியவர்களை அமைச்சர் ஒருமையில் பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு, பாஜக தமிழிசை செளந்தரராஜன், ‘அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறிய வார்த்தைகளை அவர் திரும்ப பெற வேண்டும்; கோயிலில் தகாத வார்த்தை பேசிய அவரை, அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல், கடந்த சில தினஙக்ளுக்கு முன்பு திருத்தணியில் ஒடிசா மாநில இளைஞரை 4 சிறார்கள் ஆயுதம் கொண்டு தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது நினைவுகூரத்தக்கது.

