கடமை தவறிய கரூர் எஸ்.பி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட வேண்டும் - எச்.ராஜா வலியுறுத்தல்
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேரோடு கலைந்து எறியப்படும் என்று பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச்.ராஜா ஆவேசமாக கூறினார்.
Published : October 15, 2025 at 7:55 AM IST
தஞ்சாவூர்: கரூர் உயிரிழப்பு சம்பவத்தில் கடமை தவறிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரை பணியிடை நீக்கம் (சஸ்பெண்ட்) செய்ய வேண்டும் என பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச்.ராஜா வலியுறுத்தி உள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பனகல் கட்டிடம் அருகே பாஜக தெற்கு மாவட்ட விவசாய அணி சார்பில் நேற்று கண்டன ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது, விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த நெல்லை உடனடியாக கொள்முதல் செய்யாத தமிழக அரசை கண்டித்து பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச்.ராஜா தலைமையில் கண்டன கோஷம் எழுப்பி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பின்னர், எச். ராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த நெல்மணிகளை அரசாங்கம் உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். நெல் கொள்முதல் செய்ய மூட்டைக்கு 40 ரூபாய், 50 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்குவது ஒரு திருட்டு. இது விவசாயிகளுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு. அதேபோல் மூட்டைக்கு ஒன்றரை கிலோ நெல் அதிகமாக வாங்கப்படுவதையும் அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். டெல்டா மாவட்டங்களின் விவசாயிகளுக்கு துரோகம் செய்து வரும் திமுக, வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வேரோடு கலைந்து எறியப்படும்," என்றார்.
இதையும் படிங்க: கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம் தொடர்பாக வீடியோ யுத்தம்: அதிரும் சமூக வலைதளங்கள்!
மேலும், "கரூர் உயிரிழப்பு சம்பவத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் காவல் துறை அனுமதி அளித்த இடத்தில் தான் கூட்டம் நடத்தி இருக்கிறது, அந்த கூட்டத்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டியது மாவட்ட காவல் நிர்வாகத்தின் கடமை. அந்த கடமையில் இருந்து தவறிய கரூர் மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்ய வேண்டும். சிபிஐ விசாரணை குழுவில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கக் கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறி இருப்பது தமிழக அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததையே காட்டுகிறது" என்று எச்.ராஜா தெரிவித்தார்.
முன்னதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் எச்.ராஜா பேசும்போது, "விவசாயிகளைப் பற்றி கிஞ்சிற்றும் எண்ணிப் பார்க்காத ஆட்சி தமிழகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. விவசாயிகள் நான்கைந்து மாதங்கள் வியர்வை சிந்தி நெல் விளைவித்து அவற்றை கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வருகின்றனர், ஆனால் நெல்மணிகள் கொள்முதல் செய்யப்படாமல் உள்ளன. இதற்கு எதற்கு விவசாயத் துறை அமைச்சர்?," என்று ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக மாவட்ட தலைவர் ஜெய்சதீஷ் உள்ளிட்ட அக்கட்சி நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.