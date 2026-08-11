பிரதமரை விமர்சிப்பதா? பியூஸ் மானுஷை கைது செய்யுங்க: போலீஸில் பாஜக புகார்
"பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பற்றியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பற்றியும் மிக தரக்குறைவாக பியூஸ் மானுஷ் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்து வருகிறார்"
Published : August 11, 2026 at 8:01 PM IST
சேலம்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தரக்குறைவாக விமர்சித்து வரும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் பியூஸ் மானுஷை கைது செய்யக் கோரி சேலம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பாஜக புகார் அளித்துள்ளது.
அக்கட்சியின் சேலம் கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் வழக்கறிஞர் சண்முகநாதன் சார்பில் இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "சேலம் பகுதியில் சமூக ஆர்வலராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு தொழிலதிபர்களையும், அரசு அதிகாரிகளையும், காவல்துறை அதிகாரிகளையும் மிரட்டி வருகிறார் பியூஸ் மானுஷ்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பற்றியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பற்றியும் மிக தரக்குறைவாக அவர் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்துள்ளார். எனவே அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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சமூக ஒற்றுமையையும், மத ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கும் வகையில் அவர் பேசி வருவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழக முதலமைச்சரை பற்றி அவதூறாக பேசினால், எதிர்கட்சித் தலைவரையே போலீசார் கைது செய்கின்றனர்.
எனவே, பாரத பிரதமரை பற்றி மோசமாக பேசும் பியூஸ் மானூசை போலீசார் உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும். டெல்லியில் நடந்த கரப்பான் பூச்சி கட்சியினரின் போராட்டம் தொடர்பாகவும் அவர் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை கூறி வருகிறார். ஆகவே, இனியும் அவரை போலீசார் கைது செய்யாமல் விடக் கூடாது" என சண்முகநாதன் கூறினார்.