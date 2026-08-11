மதம் தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் நிதியமைச்சர் பேச்சு - பாஜக அதிர்ச்சி
இந்து மத நம்பிக்கை குறித்து வேறு யாரேனும் பேசி இருந்தால் திருமாவளவன், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், திமுகவை சேர்ந்தவர்களும் அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்களா? என நாராயணன் திருப்பதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : August 11, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: மதம் தொடர்பாக சட்டசபையில் நிதியமைச்சர் பேசியது தமிழகத்தையே அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளதாக பாஜக நிர்வாகி நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக மாநில தலைமை அலுவலமான கமலாலயத்தில் பாஜக மாநில செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "அரசுப் பணியில் சேர வேண்டும் என்ற கனவில் உள்ளவர்களின் எண்ணத்தை குலைக்கும் விதத்தில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மார்க் சீட் திருத்தத்தில் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. இது மாணவர்கள் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை உருவாக்கியுள்ளது.
இதைக் கண்டித்து மிக அமைதியான முறையில் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த மாணவர்கள் சட்டசபைக்கு சென்று முறையிடலாம் என்று முடிவு செய்த பொழுது அவர்கள் மீது காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் தாக்குதல் நடத்தி உள்ளனர். இதை பாரதிய ஜனதா கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது.
ஜந்தர் மந்தரில் கூட மாணவர்கள் அமைதியாக நடத்திய போராட்டத்தில் இதே போன்று காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உள்ளே புகுந்து கலவரத்தை ஏற்படுத்தினர். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இல்லை, தங்களால் ஊழல் செய்ய முடியவில்லை என்பதற்காக மாணவர்களை தூண்டிவிட்டு கலவரத்தை உருவாக்கிய ராகுல் காந்தி, ஜார்கண்ட் மாநில விவகாரத்தில் அமைதி காப்பது ஏன்?
ராகுல் காந்தி மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். ஆனால் ஜார்கண்டில் நடந்த இந்த சம்பவத்தில் அங்குள்ள முதலமைச்சர்தான் கல்வித் துறை அமைச்சர் ஆக உள்ளார். அப்படி இருக்க அவர் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்காமல் வாய் திறக்காமல் உள்ளார்" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தீர்மானம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என்று நிலையான ஒரு தீர்மானத்தை சட்டசபையில் கொண்டு வந்துள்ளார்கள். பாஜகவும் அதை ஆதரிக்கிறது. மத்திய அரசும், பாஜகவும் தமிழகத்திற்கு எதிரானது என்ற ஒரு மாயை உருவாக்கி வருகின்றனர். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடக்கூடாது என்று மத்திய அரசு எங்கேயும் கூறவில்லை, அப்படி இருக்க ஏன் தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர்.
சட்டமன்றத்தில் தமிழகத்தில் நிதியமைச்சர் மரியம் வில்சன் பேசியது தமிழகத்தையே அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது. சபாநாயகரே கோபப்படும் அளவிற்கு அந்த அமைச்சர் நடந்து கொண்டடு இருக்கிறார், நிதியமைச்சர் உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசும்பொழுது முதலமைச்சர் குறுக்கிட்டு அவரை தடுத்திருக்க வேண்டும். அவர் மத நம்பிக்கையை எந்த விதத்திலும் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை.
ஆனால் சட்டசபையில் பைபிளைப் பற்றி கூறி தமிழை தரம் தாழ்த்தி பேசி இருக்கிறார். ஆனால் திருக்குறளைப் பற்றி சுட்டி காட்டவில்லை, மொழியை விட மதம் பெரிதா? என்று கேள்வியை ஏன் தமிழகத்தில் யாரும் கேட்கவில்லை. இதுவே இந்து மத நம்பிக்கை குறித்து வேறு யாரேனும் பேசி இருந்தால் திருமாவளவன், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், திமுகவை சேர்ந்தவர்களும் அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்களா?
தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக பேசிய அவர், "தென்னிந்தியாவுக்கு அதிக அளவில் இடங்கள் கிடைக்கப்படும் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, இதில் 20 இடங்கள் அதிகமாக தமிழகத்திற்கு வருகிறது. 50 சதவீதத்திற்கும் மேலாக இடங்கள் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதி அளித்துள்ளார். மதவாதத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் தான் காங்கிரஸ், திமுக போன்ற தமிழகத்தில் உள்ள கட்சிகள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன" என விமர்சித்தார்.