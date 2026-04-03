வேட்பாளர் அறிவிப்புக்கு முன்பே சுயேட்சையாக மனு தாக்கல் - பாஜக நிர்வாகி கட்சியை விட்டு நீக்கம்
கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் அவரிடம் எந்தவித தொடர்பும் வைக்க கூடாது என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளார்.
Published : April 3, 2026 at 4:22 PM IST
தஞ்சாவூர்: பாஜக வேட்பாளர் அறிவிப்பதற்கு முன்னரே சுயேட்சையாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த தஞ்சாவூர் மாவட்ட பாஜக துணைத் தலைவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளில், தஞ்சாவூர் தொகுதி அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதிக்கான வேட்பாளரை பாஜக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் முன்னரே, தஞ்சாவூர் தெற்கு மாவட்ட பாஜக துணைத் தலைவர் முரளிதரன் கடந்த 30 ஆம் தேதி சுயேட்சையாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து, தஞ்சை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் சென்று பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "தஞ்சாவூர் தொகுதி வேறு எந்த கட்சிக்கும் ஒதுக்க கூடாது. என் ராசிப்படி 30 ஆம் தேதி நல்ல நாள். அதனால் நான் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தேன்" என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், சுயேட்சையாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முரளிதரனை கட்சியில் இருந்து நீக்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறியதாகவும், கட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதாகவும் கூறி கட்சியின் பொறுப்பில் இருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் தஞ்சாவூர் தெற்கு மாவட்ட துணைத் தலைவர் முரளிதரனை நீக்குவதாக கூறியுள்ளார்.
மேலும் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் அவரிடம் எந்தவித தொடர்பும் வைக்க கூடாது என்றும் அவர் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளார்.
பாஜக வேட்பாளர்கள்
வருகின்ற 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியின்கீழ் பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. அதற்கான வேட்பாளர்களை பாஜக சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னர் வெளியிட்டது. அதில் தஞ்சாவூர் தொகுதியில் முருகானந்தம் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், மைலாப்பூர் தொகுதியில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், அவினாசி (தனி) தொகுதியில் எல் முருகன், கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன், மதுரை தெற்கு தொகுதியில் இராம சீனிவாசன், சாத்தூர் தொகுதியில் நயினார் நாகேந்திரன், நாகர்கோவில் எம்.ஆர். காந்தி, குளச்சல் தொகுதியில் டி.சிவகுமார், பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் பி. ரமேஷ், விளவங்கோடு தொகுதியில் எஸ். விஜயதரணி உள்ளிட்டோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.