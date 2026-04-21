EXCLUSIVE: பெண்களை நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பி பேச வைக்க திமுக எதிர்க்கிறது - அண்ணாமலை
தமிழகத்தில் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியை நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை என அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 8:57 PM IST
- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் பெண்களை நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பி பேச வைப்பதை திமுக எதிர்க்கிறது என பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டியளித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை. தமிழகம் முழுவதும் விவசாயிகளுக்கு நிறைய பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன. விவசாய வளர்ச்சி கடந்த ஆண்டு 3.5 சதவீதம் தான். அதாவது, வளர்ச்சியானது இரண்டு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி உள்ளது. இந்த ஐந்தாண்டில் நதி நீர், நீர் மேலாண்மை பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படவில்லை. கடந்த ஆட்சியில் 29 லட்சம் டன் நெல் விளைச்சல் நடந்த டெல்டா பகுதியில் இந்த முறை 12 லட்சம் டன் தான் விளைச்சல் நடந்துள்ளது.
கடந்த 5 ஆண்டு கால ஆட்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேரளாவிற்கு 5 முறை சென்றுள்ளார். ஆனால் செண்பகவல்லி அணை, தென்காசி பிரச்சினை போன்றவை குறித்து ஒருமுறை கூட பேசவில்லை. தென்காசி பக்கத்தில் உள்ள வாசுதேவநல்லூரில் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதே போல், சிறுவாணி அணையில் கேரளா சார்பில் தடுப்பணை கட்டப்படுகிறது. அது குறித்தும் அவர் பேசவில்லை. ஆனைமலை நல்லாறு திட்டம் நிறைவேற்றப்படவில்லை. முல்லைப் பெரியாறு அணையின் உரிமையையும் விட்டு கொடுத்து விட்டார்" என்றார்.
தொடர்ந்து நம்மிடம் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 11.19% என கூறுவது உற்பத்தி துறை சார்ந்தது. இதற்கு 90% காரணம் மோடி அரசாகும். இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் 4-ல் 2 செல்போன்கள் தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. மோடி அரசின் வெளியுறவு கொள்கையால் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் வந்துள்ளன. திமுக ஆட்சியில் தொழிற்சாலைகளும் திட்டங்களும் குறைந்த அளவில் தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறு, குறு தொழிற்சாலைகளை பொருத்தவரை மின்சார கட்டணம் உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன. இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பின்மை பிரச்சினை இன்னும் இருக்கிறது. வெறும் 4 கம்பெனிகளை செங்கல்பட்டு பக்கத்திலும், சென்னை பக்கத்திலும் கொண்டு வந்து விட்டு, ‘வளர்ச்சி திட்டம்’ என்று கூற முடியாது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அண்ணாமலை, "முதலமைச்சர் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி இருந்தாலும், கடந்த முறை அதிமுக ஆட்சி முடிந்த போது 2021 ஏப்ரல் மாதம் 45 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பி.எம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 6000 கொடுத்தோம். அதனை திமுக அரசு தான் நிறுத்தியது. மத்திய அரசு நிறுத்தவில்லை.
அரசு பணியில் 94 ஆயிரம் இளைஞர்கள் மட்டுமே வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியதை செய்யவில்லை. 35 லட்சம் பேருக்கு தனியார் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி தருவோம் என திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறினார்கள். ஆனால் கூறியது போல் தனியார் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவில்லை. எனவே தான் இதை வளர்ச்சி என்று கூறாமல் தரவுகளை மக்களிடம் எடுத்துக் கூறுகிறோம். திராவிட மாடல் அரசியலால் முதலமைச்சரின் குடும்பம் வளர்ந்துள்ளது. அவர்கள் தவிர மற்றவர்களின் குழந்தையோ, விவசாயிகளோ குழந்தைகளோ வளரவில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
மத்திய அரசு வழங்கிய நிதி தொடர்பாக பேசிய அண்ணாமலை, "மத்திய அரசு கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 14 லட்சம் கோடி ரூபாயை தமிழகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி கொடுத்ததை விட பல மடங்கு அதிகம். அதிலும் தமிழக ரயில்வே திட்டங்களுக்கு ஏழு மடங்கு அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறது. சென்னையிலிருந்து பெங்களூருவுக்கு சாலை வசதி போன்ற பல திட்டங்களை செய்து கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் மாநில அரசு மத்திய அரசின் திட்டங்களை முடக்கியுள்ளது.
2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது ‘பிரதமர் மோடி வீடு கட்டும் திட்டம்’ அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது மூன்று கோடி வீடுகள் கட்டிக்கொடுக்கப் போவதாக அவர் அறிவித்தார். அதில் தமிழகத்திற்கு எத்தனை வீடுகள் வாங்கி கட்டிக் கொடுத்துள்ளனர்? மோடி வீடு வரக் கூடாது என திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அத்திட்டத்தையே முடக்கியதாக பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி புகார் செய்தார். மத்திய அரசு நிதி கொடுத்த போதும் வேண்டாம் என எஸ்.சி / எஸ்.டி பிரிவினருக்கான நிதியையும் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர். எனவே நிதி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கூறுவது பச்சை பொய்" என்றார்.
தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கை குறித்து பேசிய அவர், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையை செயல்படுத்த வேண்டுமானால் 4.83 லட்சம் கோடி ரூபாய் வேண்டும். ஆனால் தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டே 4.40 லட்சம் கோடி ரூபாய் தான். பிற கட்சிகளின் கலவையாக தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கை உள்ளது.
தேர்தல் அறிக்கை என்பது தமிழ்நாட்டின் நிதி சுமையை கருத்தில் வைத்து மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இருக்க வேண்டும். இதை யாரோ வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கின்றனர். இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் எந்த வழிகாட்டுதலோ தொலைநோக்கு பார்வையோ இல்லை. தவெகவிற்கு அனுபவம் வரும் போது தேர்தல் அறிக்கையும் மாறும்.
அதுவே பாஜக அரசை பொறுத்தவரை மற்ற கட்சிகள் போல் சொல்ல மாட்டோம். நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு எல்லா மாநிலங்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். அதற்கு பல லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவாகும். நதிநீர் இணைப்பில் அதிகமாக பயனடைய கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். அதில் நமக்கு மாற்றுக்கருத்து எதுவும் இல்லை.
ஆனால் 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா விவகாரத்தில் பெண்களை நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பி பேச வைப்பதை திமுகவினர் எதிர்க்கின்றனர்" என்று பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டினார்.