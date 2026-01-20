ETV Bharat / state

நிதி நெருக்கடியில் மாதம் ரூ.2,000; அதிமுக வாக்குறுதி சாத்தியமா? - குஷ்பு பளிச் பதில்

ஜன.23ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் நடக்கவுள்ள பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் யார் யாரெல்லாம் எங்கள் கூட்டணிக்கு வருவார்கள் என்பதை பார்க்கப் போகிறீர்கள் என குஷ்பு தெரிவித்தார்.

பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு
பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 6:51 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நிதி நெருக்கடியிலும் திமுக எப்படி மகளிருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறதோ, அதேபோல அதிமுகவும் மாதம் ரூ.2 ஆயிரம் கொடுக்கும் என பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது, “சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பல்வேறு ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், வரும் 23ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் பாஜக பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அப்போது, யார் யாரெல்லாம் எங்கள் கூட்டணிக்கு வருவார்கள் என்பதை பார்ப்பீர்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து கரூர் விவகாரம், ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை குறித்து பேசிய அவர், “நீதிமன்றம் மற்றும் சிபிஐ ஒரு தன்னாட்சி அமைப்புகள். அவர்கள் விசாரணை தொடங்கிய பின்பு, நாம் அதை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடாது. சிபிஐ விசாரணையின் அடிப்படையில், சம்மன் அனுப்பி விசாரித்து வருகிறார்கள். தவெக தலைவர் விஜய்யும் முழு ஒத்துழைப்பு தருகிறார். நான் விசாரணைக்கு செல்ல மாட்டேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை.

மேலும், ‘ஜனநாயகன்’ பட சென்சார் பிரச்சினைக்கு நடிகர் சங்கத்திலிருந்து எப்படி ஆதரவு தர முடியும். எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை என்று நீங்கள் வந்து புகார் கொடுத்தால் மட்டுமே நடிகர் சங்கம் தனது ஆதரவை கொடுக்கும். அதேபோல, தணிக்கை குழு முழுமையாக ஆராய்ந்த பிறகு தான் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். இன்னும் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றால் அதில் ஏதோ காரணங்கள் இருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம்.

பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதேபோல் பராசக்தி திரைப்படத்திற்கும் தணிக்கை குழு அனுமதி தரவில்லை. அதன் பிறகு அனுமதி கொடுத்து, படம் வெளியானது. பராசக்தி படத்தை பார்த்துவிட்டு திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அதை தடை செய்ய வேண்டும் எனக் கூறினார்கள். அதுபோல, ஜனநாயகன் படம் பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீமேக்தான் என்று மற்றவர்கள் கூறும் கருத்துக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது” என பதிலளித்தார்.

மேலும், “அதிமுக மகளிர்க்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,000 தருகிறேன் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை அளித்துள்ளது. திமுக அரசு ஒன்றும் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கவில்லை. தற்போது தேர்தல் வருகிறது என்பதால், பணத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்துள்ளார்கள். நிதி நெருக்கடியில் திமுக எப்படி ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறது என்று சொல்லட்டும். அதேபோல அதிமுகவும் நிச்சயம் ரூ.2,000 கொடுப்பார்கள்" என்றார்.

