கார்த்திகை தீபம் அடையாள அட்டை வழங்கும் பணியில் முறைகேடு; பாஜகவினர் குற்றச்சாட்டு!
Published : December 2, 2025 at 7:24 PM IST
திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீப திருவிழா அடையாள அட்டை வழங்கும் பணியில் முறைகேடு நடைபெறுவதாக பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
பஞ்ச பூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி அளிக்கும் திருத்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலின் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நாளை நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் கோயில் பணியாளர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் பணி செய்ய வேண்டும்? அவர்களுக்கு உண்டான பணி என்ன? என்று அவர்களுக்கு தெரிவித்து, அவர்களுக்கான அடையாள அட்டை தயாரிக்கும் பணிகளை தனியார் நிறுவனம் ஒன்றிடம் கோயில் நிர்வாகம் ஒப்படைத்தது.
இந்நிலையில் அந்த நபர் திருவண்ணாமலை ஈசானிய லிங்கம் அருகே உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டு கழகம் (ஹோட்டல் ஆலயம்) இடத்தில் அடையாள அட்டை தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்த அடையாள அட்டை கோயில் ஊழியர்கள், சாமி தூக்கும் தொழிலாளர்கள், கட்டை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் என கோயிலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே வழங்க வேண்டும்.
ஆனால் திமுக கவுன்சிலர்கள் அவர்களது உறவினர்கள், வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் என பல்வேறு நபர்களுக்கு அடையாள அட்டை தயார் செய்வதாக பாஜக, பாமக கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில் பாஜக மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் ஹோட்டல் ஆலயம் இரண்டாவது மாடியில் உள்ள H-307 மற்றும் 309-ல் அறைகளுக்கு சென்ற பார்த்த போது ஆயிரக்கணக்கில் திமுக கட்சிக்காரர்களுக்கு அடையாள அட்டை தயார் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இது பற்றி கேட்டபோது அவர்கள் சரியான விளக்கம் அளிக்க மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்ட பாஜக தலைவர் ரமேஷ் கூறுகையில், சாமியே இல்லை என்று சொல்லும் திமுக கட்சியினருக்கு எதற்காக அடையாள அட்டை? திருவண்ணாமலை நகர வாசிகள் மற்றும் பக்தர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்காத கோயில் நிர்வாகம் திமுக கவுன்சிலர்கள், திமுக கட்சியினர், வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் ஆகியோர்களுக்கு எவ்வாறு அடையாள அட்டை தயார் செய்து வழங்குகிறது? முறையான நபர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்காதபட்சத்தில் பாஜக மற்றும் அனைத்து கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.