'எங்களை சீண்டினால் காவல் நிலையமே இருக்காது' பாஜக நிர்வாகி போலீசாருக்கு பகிரங்க மிரட்டல்
இரண்டு மாதத்தில் பாஜக ஆட்சி வந்துவிடும், அப்பொழுது தா.பழூரில் காவல் நிலையமே இருக்காது என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அய்யப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 22, 2026 at 11:07 AM IST
அரியலூர்: அரசு அதிகாரிகளோ.. போலீஸ்காரர்களோ? எங்களிடம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அய்யப்பன் மிரட்டும் தோனியில் பேசியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரம், மக்கள் சந்திப்பு, கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு என பம்பரமாய் சுழன்று வருகின்றனர். தேர்தல் பணிகளை துரிதப்படுத்தும் விதமாக, மாநிலம் முழுவதும் 20 ஆயிரம் இடங்களில் பாஜக சார்பில் தெருமுனை பிரச்சாரக் கூட்டம் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அறிவித்தார்.
அந்த வகையில், அரியலூர் மாவட்டம் தா.பழூர் பகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில், 'தெருமுனை பிரச்சாரக் கூட்டம்' நேற்று (பிப். 21) நடைபெற்றது. இதில், அதிமுக, அமமுக, ஐஜேகே, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் பலரும் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினர்.
அப்போது, கூட்டத்தில் பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் மாவட்ட தலைவரும், மாநில செயற்குழு உறுப்பினருமான அய்யப்பன் திமுக அரசு மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். திடீரென காவலர்கள், அரசு அதிகாரிகளைக் கண்டித்து பேசியது கூட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
கூட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது, “அனைவரும் திமுகவை தீயசக்தி என்கிறார்கள். அதற்கு உதாரணமாக ஒரு சில நிகழ்வுகளை கூறுகிறேன். பெண்கள் இந்த கூட்டம் முடிந்து பாதுகாப்பாக வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால், குழந்தை முதல் 80 வயது முதியவர் வரை பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளாகும் சூழல் நிலவுகிறது. சங்கிலி பறிப்பு நடக்கிறது. காவல்துறைக்கே பாதுகாப்பு கிடையாது.
ஆனால், காவல்துறையினர் இங்கே கூட்டம் போடாதே, அங்கே போடாதே என நம்மிடம் தான் நெஞ்சை நிமிர்த்துக் கொண்டு பேசுவார்கள். இன்னும் இரண்டே மாதம் தான். திமுக ஆட்சி முடிஞ்சு போச்சு. அதன்பிறகு அதிமுக தலைமையிலான பாஜக தான் ஆட்சிக்கு வரும். அப்போது, தா.பழூரில் காவல் நிலையமே இருக்காது. கூண்டோட கலைச்சி வெளியூருக்கு அனுப்பி வச்சுருவோம். ஆகையால், அரசு அதிகாரிகளோ? போலீஸ்காரர்களோ? எங்களிடம் (பாஜக) வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம்” என எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் பேசியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.