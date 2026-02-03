ETV Bharat / state

6 தொகுதிகளுக்கான பொறுப்பாளர் பதவி: திடீரென விலகிய அண்ணாமலை - இது தான் காரணமா?

எங்களிடம் 2 டபுள் இன்ஜின் இருக்கிறது. ஆனால், தவெக தலைவர் விஜயிடம் இன்ஜின் இருப்பதாக தெரியவில்லை என அண்ணாமலை விமர்சித்தார்.

அண்ணாமலை
அண்ணாமலை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 2:15 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் இன்னும் சில நாட்களில் வரவுள்ள சூழலில், ஆட்சியை தக்க வைக்க திமுகவும், ஆட்சியை பிடிக்க அதிமுகவும் மல்லுக்கட்டி வருகின்றன. குறிப்பாக, தேர்தல் தொடர்பான பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டிய நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் பம்பரமாய் சுழன்று வருகின்றன. அந்த வகையில், பாஜகவில் தொகுதிகளுக்கான பொறுப்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். அதில், முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு சிங்காநல்லூர், மதுரை தெற்கு, விருகம்பாக்கம், காரைக்குடி, ஸ்ரீவைகுண்டம், பத்மநாபபுரம் ஆகிய 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில், பாஜக தேர்தல் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதாக, அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக, கோவை அவிநாசியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “எனது தந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால், அவரை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய கடமை உள்ளது. எனவே, கட்சியின் அடிப்படை வேலைகளை செய்வதற்கான சாத்திய கூறுகள் இல்லை. அதே போல, அதிகம் பயணம் செய்ய முடியாத சூழலில் உள்ளதால், இது குறித்து மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் பேசியுள்ளேன். சுற்றுப்பயண பொறுப்பாளர் பொறுப்பிலிருந்து விலக விருப்பம் தெரிவித்துள்ளேன்.

அண்ணாமலை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே சமயம் கட்சியின் பிரச்சாரத்திற்கு தயாராக உள்ளேன். சிங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட 6 தொகுதிகளுக்கும் வேறு ஒரு பொறுப்பாளரை கட்சித் தலைமை நியமிக்கும். சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா? டெல்லி செல்வீர்களா? என்றால் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. கட்சித் தலைமை என்ன சொல்கிறதோ, அதை செய்வேன். சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகே தெரியும்.

மேலும், கோவையில் தற்போது சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் உள்ளார். அவர் வெற்றி பெற வேண்டும். அதேபோல, அதிமுக - பாஜக வேட்பாளர்கள் அனைவரும் வெற்றி பெற்று, அதிக மெஜாரிட்டியுடன் சட்டசபைக்கு செல்ல வேண்டும். அதற்காக பாடுபடுவோம். நான் எப்போதுமே ஐபிஎஸ் அதிகாரியாகவே இருந்திருக்கலாம் என்று கூறியதில்லை. நான் ஒற்றை பென்குயின் போல இருப்பதில் தவறில்லையே" என்றார்.

இதையும் படிங்க: தவெக சார்பில் விருப்ப மனு விநியோகம் - தேதி அறிவிப்பு

மேலும் பேசிய அண்ணாமலை, “மத்திய பட்ஜெட்டில் உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களுக்கு நிதி பகிர்வு குறைந்துள்ளது. புதிய முறைப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி அதிகமாகியுள்ளது. சிறு, குறு தொழில்கள் மூலதனம் நிதி கொடுப்பதற்காக ரூ.10,000 கோடி, குறுந்தொழிலுக்கு மட்டும் 2,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை முழுமையாக பயன்படுத்தி, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். இது அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமான பட்ஜெட்.

காங்கிரஸ் ஒரு அடிமைக் கட்சி. விஜய்யை பார்த்து பேசினேன் என்று கூறுபவரை, தமிழக காங்கிரஸ் தலைவரால் சஸ்பெண்ட் செய்ய முடியவில்லை. டெல்லிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளேன் என்கிறார். நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி பேசியது பச்சை பொய். திமுக ஒரு குழப்பமான கூட்டணி. எங்களிடம் 2 டபுள் இன்ஜின்கள் இருக்கின்றன. ஆனால், தவெக தலைவர் விஜயிடம் இன்ஜின் இருப்பதாக தெரியவில்லை. விஜய் இன்ஜினில் ஆயில் இருக்கிறதா? அதை ஸ்டார்ட் செய்வதற்கு ஆட்கள் உள்ளார்களா? இவர்கள் பாஜகவை பார்த்து டப்பா என்ஜின் என்கிறார்கள்.

அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இறங்கி விட்டார்கள். விஜய் எதற்காக கட்சியை தொடங்கினார். இதுவரை தமிழ்நாட்டிற்கு செய்யாத எதை செய்யப் போகிறார்கள்? என்பதை கூறவில்லை. விஜயின் பேச்சு மக்களை சிந்திக்க வைக்கும் வகையில் இல்லை. மாறாக மக்கள் கைதட்ட வேண்டும், விசில் அடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பேசுகிறார்” என அண்ணாமலை விமர்சித்தார்.

அண்ணாமலை
ANNAMALAI SLAMS TVK VIJAY
பொறுப்பில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை
ANNAMALAI RESIGNS RESPONSIBILITY
ANNAMALAI

