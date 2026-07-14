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வந்தே மாதரத்தை வைத்து மலிவு அரசியல் செய்யும் பாஜக; மாணிக்கம் தாகூர் குற்றச்சாட்டு

2026ஐ போல 2031 இல் ஆட்சி மாற்றம் நடைபெறும் என அண்ணாமலை நம்பிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது தான். ஆனால் அதில் நிலைத்தன்மை இருக்க வேண்டும். வெறும் தலைப்புச் செய்திக்காக கருத்துக்களை தெரிவிக்கக்கூடாது.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 5:12 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 5:20 PM IST

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சென்னை: 'வந்தே மாதரம்' பாடலை வைத்து பாஜக மலிவு அரசியல் செய்வதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் இன்று (ஜூலை 14) விருதுநகர் செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்திருந்தார். பயணத்திற்கு முன்னதாக விமான நிலைய நுழைவாயிலில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பெருந்தலைவர் காமராஜரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு விருதுநகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த உள்ளேன்.

தொடர்ந்து, 'லஞ்சம் தவிர்,நெஞ்சம் நிமிர்' என்ற பிரச்சார இயக்கத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தை விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தொடங்க உள்ளோம். மதுரையும், விருதுநகரும் காங்கிரஸ் உடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய மாவட்டங்கள். ஆகையால், இந்த பயணம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும், நம்பிக்கையையும் அளிக்கிறது," என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சிறுபான்மை மக்களை துன்புறுத்துவதும், அவர்களது வழிபாட்டு முறைகளில் இடையூறு ஏற்படுத்துவதுமே ஆர்எஸ்எஸ், பாஜகவின் அடிப்படை கொள்கையாக உள்ளது. தேசியம், தேசப்பற்று ஆகியவற்றின் பெயரில் மக்களை அச்சுறுத்தி தங்களது கருத்துகளை திணிப்பதே அவர்களது நோக்கமாக உள்ளது.

வந்தே மாதரம் விடுதலைப் போராட்டத்தில் மக்களை எழுச்சியடைய செய்த பாடல். இதையும், தேசிய கீதத்தையும் காங்கிரஸ் எப்போதும் மதிக்கிறது. ஆனால், இவற்றை வைத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் மலிவான அரசியல் செய்வது கண்டிக்கத்தக்கது. இதுகுறித்த காங்கிரஸ் அதன் நிலைப்பாட்டை நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கும்.

எம்எல்ஏ-க்களுக்கு பணம் அல்லது பதவியை வழங்கி அவர்களை இழுப்பதே குதிரை பேரம். அவ்வாறு ஏதும் நடந்திருந்தால் ஆதாரங்களுடன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும். அதைவிடுத்து ஆளுநரை சந்தித்து அரசியல் நாடகம் நடத்துவதை ஏற்க முடியாது.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் டெல்லி சென்று வந்த பின்னர் தமிழ்நாடு அரசுக்கு தேவையற்ற நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தி வருகிறார். அவர் தன்னிச்சையாக செயல்படாமல், அமித் ஷாவின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுவது வருத்தம் அளிக்கிறது. இது தமிழ்நாடு மக்களின் நலனுக்கு எதிரானது.

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2026ஐ போல 2031 இல் ஆட்சி மாற்றம் நடைபெறும் என அண்ணாமலை நம்பிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது தான். அவருக்கு எனது வாழ்த்துகள். ஆனால் அதில் நிலைத்தன்மை இருக்க வேண்டும். வெறும் தலைப்புச் செய்திக்காக கருத்துக்களை தெரிவிக்கக்கூடாது.

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இடதுசாரிகள் கட்சி தனித்து போட்டியிட போவதாக வெளியான தகவல்கள் தவறானவை. இதுகுறித்து இடதுசாரி கட்சித் தலைவர்களிடம் பேசியபோது அவ்வாறான செய்திகள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டவை என விளக்கம் அளித்தனர்" என்று மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.

Last Updated : July 14, 2026 at 5:20 PM IST

TAGGED:

மாணிக்கம் தாகூர்
BJP
MANICKAM TAGORE
TAMIL NADU CONGRESS
VANDE MATARAM

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