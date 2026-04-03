ETV Bharat / state

பாஜக தேர்தல் அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும்: பியூஸ் கோயல்

மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலும், மாநிலத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலும் டபுள் எஞ்சின் அரசு அமைந்து தமிழகத்திற்கு வேகமான வளர்ச்சி கிடைக்கும் என பியூஸ் கோயல் தெரிவித்தார்.

பியூஸ் கோயல் பேட்டி
பியூஸ் கோயல் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பாஜக தேர்தல் அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் என மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் மத்திய அமைச்சரும், தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஸ் கோயல் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள வேட்பாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக தமிழக மக்களுக்கு பணியாற்றிய அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள். மேலும் பாஜகவின் வேட்பாளர்கள் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி, பண்பாட்டை பாதுகாக்க உறுதி கொண்டவர்கள்.

அனைத்து வேட்பாளர்களும் மக்கள் நலனுக்காக முழு அர்பணிப்புடன் பணி ஆற்றுவார்கள். பாஜகவின் அனைத்து வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெற்று தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும். மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலும், மாநிலத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலும் டபுள் எஞ்சின் அரசு அமைந்து தமிழகத்திற்கு வேகமான வளர்ச்சி கிடைக்கும்.

மீனவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், தொழில் முனைவோர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் முன்னேற்றம் அடையும் வகையில் ஆட்சி நடத்தப்படும். அனைத்து தரப்பு நிர்வாகிகளின் கருத்துக்கள், சேவை மனப்பான்மை உள்ளிட்டவை அடிப்படையில் வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். தற்போது பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளது. அதை பாஜக தலைமையிடம் ஆலோசித்து விரைவில் வெளியிடப்படும்" என்றார்.

TAGGED:

PIYUSH GOYAL
BJP
ELECTION MANIFESTO
பியூஸ் கோயல்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.