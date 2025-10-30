ETV Bharat / state

சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலைக்கு வாஜ்பாய் பெயர் சூட்ட வேண்டும் - மாமன்ற கூட்டத்தில் பாஜக காரசார விவாதம்!

மந்தவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள கிழக்கு வட்ட சாலைக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சாலை என பெயர் மாற்றம் செய்யும் தீர்மானம் சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம்
சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 5:34 PM IST

சென்னை: ஜி.எஸ்.டி சாலைக்கு மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பெயரும், மேற்கு மாம்பலத்தில் உள்ள அயோத்தியா மண்டபம் இருக்கக்கூடிய சாலைக்கு அத்வானி பெயரும் வைக்க வேண்டும் என பாஜக மாமன்ற உறுப்பினர் உமா ஆனந்தன் கோரிக்கை வைத்தார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள மாமன்ற கூட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அனைத்து தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு வழங்குதல், செல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறவில்லை என்றால் அபராதம் விதிப்பது உள்ளிட்ட 71 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

இவற்றில் 54வது தீர்மானமாக சென்னை மந்தைவெளியில் உள்ள கிழக்கு வட்ட சாலைக்கு (East circular road) 'சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சாலை' என பெயரிட மயிலாப்பூர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் த.வேலு கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

அந்த கோரிக்கையில் ”மயிலாப்பூர் தொகுதியில் தமிழ் மரபு இசை, திரை இசை, மற்றும் நாட்டிய மரபு தழைத்தெழ செய்த முன்னோடிகளில் சிறந்த வெண்கலக் குரல் வளமிக்க தமிழ்ப் பாடகர், சங்கீத சேவகர் பத்மஸ்ரீ சீர்காழி கோவிந்தராஜன் குறிப்பிடத்தவர்.

அவரின் நினைவாக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அவர் வசித்து வந்த பகுதியான மந்தவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள கிழக்கு வட்ட சாலைக்கு 'சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சாலை' என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அரசிடம் அனுமதி கேட்டு பெறப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்றத்தின் இன்றைய கூட்டத்தில் அனுமதி கோரி தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது 134வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினரான பாஜகவை சேர்ந்த உமா ஆனந்தன் இடைமறித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "சென்னை ஜி.எஸ்.டி சாலைக்கு மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பெயரிட வேண்டும் என்றும், மேற்கு மாம்பலத்தில் அயோத்தியா மண்டபம் இருக்கக்கூடிய சாலைக்கு அத்வானி பெயர் வைக்க வேண்டும் என்றும், இதுகுறித்து ஏற்கெனவே பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை” என்று கூறினார்.

அப்போது அத்வானி பெயர் வைக்க வேண்டுமென்றால் டெல்லியில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கூச்சலிட்டனர்.

இதனையடுத்து, மந்தவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள கிழக்கு வட்ட சாலைக்கு, 'சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சாலை; என பெயர் மாற்றம் செய்யும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம்
