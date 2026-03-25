27 தொகுதிகளின் வேட்பாளர்கள் யார்? - தீவிர ஆலோசனையில் பாஜக

27 தொகுதிகளின் வேட்பாளர்கள் யார்? - தீவிர ஆலோசனையில் பாஜக
பாஜக தேசிய அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் நாளை தமிழ்நாடு வரவுள்ளார்.
Published : March 25, 2026 at 6:25 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் பாஜக போட்டியிட உள்ள 27 இடங்களின் வேட்பாளர்களை இறுதி செய்வதற்கான கூட்டம் நாளை சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு மார்ச் 30 - ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி வேட்புமனு பரிசீலனை நடைபெறும். ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறலாம். அன்றைய தினமே இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, அரசியல் கட்சிகளும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் பட்டியலை இன்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார். அதன்படி, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகளும், பாமகவும் 18 தொகுதியும், அமமுக 11 தொகுதியும், தமாக 5 தொகுதியும், ஐஜேகே 2 தொகுதியும், தமமுக 1 தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, பாஜக மயிலாப்பூர், முடக்குறிச்சி, தளி, உதகைமண்டலம், அவிநாசி, திருப்பூர் தெற்கு, கோயம்புத்தூர் வடக்கு, கந்தர்வக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், ராதாபுரம், நாகர்கோவில், வாசுதேவநல்லூர், விளவங்கோடு, ஆவடி, தி.மலை, வாசுதேவநல்லூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அறந்தாங்கி, மானாமதுரை, ராமநாதபுரம், குளச்சல், பத்மநாபபுரம், ராசிபுரம் (தனி) ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ளது.
இதுபோன்ற சூழலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 27 தொகுதிகளில் யாரை வேட்பாளராக நிறுத்தலாம் என்பதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
சென்னை தி.நகரில் உள்ள கமலாலயத்தில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில், பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் உள்ளிட்ட பாஜக நிர்வாகிகளுடன் நயினார் நாகேந்திரன் ஆலோசனை நடத்தினார். அடுத்தகட்டமாக பாஜக தேசிய அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் நாளை தமிழ்நாடு வருகிறார்.
அவர் தலைமையில் ஆலோசனை நடத்தி, பாஜகவின் வேட்பாளர் பட்டியல் தேசிய தலைமைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும், அதைத் தொடர்ந்து, ஒரிரு நாட்களில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மயிலாப்பூர் தொகுதியில் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், சாத்தூர் தொகுதியில் நயினார் நாகேந்திரன், திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன், நாகர்கோவில் தொகுதியில் பொன் ராதாகிருஷ்ணன், அவிநாசி தொகுதியில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், தஞ்சாவூர் தொகுதியில் கருப்பு முகானந்தம், கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் அண்ணாமலை என 27 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்யும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “வேட்பாளர்கள் பட்டியல் விரைவில் வெளியாகும். நான் நாளை டெல்லி செல்லும் திட்டமில்லை." என்று தெரிவித்தார்.