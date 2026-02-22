மாநாட்டில் காலியாக கிடந்த நாற்காலிகள்; 2026இல் ஆட்சியை பிடிப்போம் என பாஜக நிர்வாகி உறுதி
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் சொந்த சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்காதது கட்சியினர் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது.
Published : February 22, 2026 at 11:26 AM IST
திருநெல்வேலி: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணி வென்று ஆட்சியை பிடிக்கும் என பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் ஏ.பி முருகானந்தம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிறுபான்மையினர் அணியின் மாநில மாநாடு நெல்லை உடையார்பட்டியில் நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் சிறுபான்மையினர் அணி மாநில தலைவர் கோவை ஜான்சன் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஏ.பி முருகானந்தம் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஏ.பி முருகானந்தம் கூறுகையில், "கூட்டணிக்கு நாம் தமிழர் கட்சியுடன் யாரும் வரவில்லை என்றால் வேட்பாளர் அறிவித்து தான் ஆக வேண்டும். ஒரு அளவுக்கு பொய் பேசலாம், பொய்யயே பேசி கொண்டிருந்தால் மிகவும் கஷ்டம்தான். நல்லவர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளும் திமுக அரசின் பித்தலாட்டங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகள், இளைஞர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள போதை பழக்கம், கடைகள் எங்கும் உருவாகியுள்ள கஞ்சா புழக்கம் என அரசுக்கு எதிரான மனநிலை மக்கள் மத்தியில் உருவாகி உள்ளது.
திமுகவிற்கு எதிரான மிகப்பெரிய எதிர்பலை உருவாகியுள்ளது. திமுக கூட்டணிக்கு யாரெல்லாம் கிடைக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் கூட்டணியில் எல்லாவற்றையும் சரிகட்டி இணைத்துள்ளார்கள். எங்கள் கூட்டணியில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. களம் எங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளது. மக்கள் எங்களுடன் உள்ளனர்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெரும். இஸ்லாமியர்களின் முழுமையாக ஆதரவு தமிழகத்திலும் விரைவில் எதிரொலிக்கும். 2026 தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமையும் ஆட்சி கண்டிப்பாக அமையும்" என தெரிவித்தார்.
இதற்க்கிடையில் மாநாட்டுக்கு பொதுமான அளவு கூட்டம் சேராததால் பெரும்பாலான இருக்கைகள் காலியாக கிடந்தது. அதாவது நெல்லையில் நடைபெற்ற பாஜக சிறுபான்மையினர் மாநாட்டில் 2000க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொள்வார்கள் என மிகப் பெரிய அளவிலான மைதானம் உருவாக்கப்பட்டு சேர்கள் போடப்பட்டது. ஆனால் கூட்டத்தில் எதிர்பார்த்த அளவு ஆட்கள் வராததால் இருக்கைகள் பெரும் பகுதி காலியாகவே கிடந்தது. கூட்டத்தில் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் கூட்டணி தலைவர்களுடன் பேச்சு வார்த்தைகள் இருப்பதால் கலந்து கொள்ளவில்லை என மாநில பொதுச் செயலாளர் மேடையில் தெரிவித்தார். மாநிலத் தலைவரின் சொந்த சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்காமல் இருந்தது கட்சியினர் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது.