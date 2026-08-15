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என் பேச்சு திரிக்கப்பட்டுவிட்டது; யாரையும் குறிப்பிட்டு பேசவில்லை: நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்

நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் கண்டனங்கள் வந்த நிலையில், தனது பேச்சு குறித்து அவர் தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 8:59 PM IST

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சென்னை: தனது பேச்சு திரித்து வெளியிடப்பட்டுவிட்டதாகவும், யாரையும் குறிப்பிட்டு தான் பேசவில்லை எனவும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

முதலமைச்சரை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதாக நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வந்த நிலையில், தற்போது அவர் இந்த விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து நயினார் நாகேந்திரன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஒரே நாடு 2.0 பத்திரிக்கை வெளியீட்டு விழாவின் போது நான் மேடையில் பேசிய பேச்சை திரித்து சித்தரித்து, அரசியல் ஆதாயம் தேட நினைப்பவர்களுக்கு நான் தெரிவிப்பது என்னவென்றால், எந்தவிதமான உள்நோக்கத்துடனும் யாரையும் குறிப்பிட்டு பேசவில்லை. தாய் மீதும், தாய் நாட்டின் மீதும், தாய்மொழி மீதும் மிகுந்த அக்கறை கொண்டவன் நான்" என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, இன்று காலை பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நயினார் நாகேந்திரன் உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், "சட்டசபைக்கு சென்று அப்பா எங்கே, அப்பா எங்கே என்று சிலர் தேடுகிறார்கள். வீட்டுக்கு சென்று அம்மாவிடம் கேட்டால் தானே அப்பா யார் என்று கூறுவார்கள்.

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அதை விட்டுவிட்டு, சட்டசபைக்கு சென்று அப்பாவை தேடினால் யாருக்கு தெரியும்? இப்படிப்பட்டவர்களின் ஆட்சிதான் இன்று தமிழகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது" என பேசினார்.

கடந்த சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் போது, முதலமைச்சர் விஜய் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை மறைமுகமாக குறிப்பிடும் வகையில், "அப்பாவை எங்கே காணோம்" என்று பேசியிருந்தார். தற்போது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி முதலமைச்சர் விஜய்யை நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

மேலும், நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த பேச்சுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், வீ தி லீடர் இயக்கத்தின் தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், ராஜ்மோகன், பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.

குறிப்பாக, குஷ்பு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "முதலமைச்சர் விஜய்யின் தாயார் குறித்து பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்த கருத்து அருவருப்பானது. இதுபோன்ற கருத்துகளை எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. எங்கள் தலைவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எப்பொழுதும் பெண் சக்தி குறித்து பேசுபவர். பெண்களை உயர்த்திப் பிடிப்பவர். அப்படியிருக்கையில், இதுபோன்ற விமர்சனங்கள் மிகவும் தரம் தாழ்ந்தவையாக உள்ளன" என கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KUSHBOO
CM VIJAY
நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்
முதல்வர் விஜய்
NAINAR NAGENDRAN

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