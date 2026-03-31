பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்? நயினார் நாகேந்திரன் கொடுத்த அப்டேட்

பாஜகவின் அனைத்து வேட்பாளர்களும் ஏப்ரல் 4-ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 31, 2026 at 4:26 PM IST

திருநெல்வேலி: பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், வரும் 4-ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் வகையில் இந்த பட்டியல் வெளியாகும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

திிருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் பச்சை கணேசன் ராஜா, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். இருவரும் தேர்தல் பிரச்சாரம் குறித்து சிறிது நேரம் ஆலோசித்தனர்.

அதனைத்தொடர்ந்து நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும். மக்கள் திமுக கூட்டணியின் மீது கடுமையான அதிருப்தியில் உள்ளார்கள் என கூறினார்.

அத்துடன், விஜய்யின் பிரச்சாரத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை என்று அக்கட்சியினர் கூறி வருகின்றனர். திமுகவை தவிர வேற எந்த கட்சிக்கும் பாதுகாப்பு கொடுப்பதில்லை. அவர்களுக்கு மட்டுமே நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கும் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. நீதிமன்றம் வரை சென்றுதான் மற்ற கட்சிகள் அனுமதி பெறக்கூடிய நிலை இருந்து வருகிறது” என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியிடப்படும் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, "பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் இன்று மாலை தமிழகம் வருகிறார்கள். அப்போது அவர், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகள், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை, போதைப்பொருள்கள் புழக்கம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய அறிக்கையை வெளியிட உள்ளார். அதன் பிறகு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அவர்கள் ஏப்ரல் 4-ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்கள். நானும் அன்றைய தினமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய உள்ளேன். அத்துடன் ஏப்ரல் 4இல் பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகிறார்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

இந்த முறை நெல்லை தொகுதியில் போட்டியிடாததற்கான காரணம் குறித்து கேட்டபோது, "அதிமுக போட்டியிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்கள். அதன் அடிப்படையில் இந்த தொகுதியை விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் அதிமுக போட்டியிட்ட சாத்தூர் தொகுதியை பாஜக கேட்டு பெற்றுள்ளது” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தொகுதிகள் குறைவாக உள்ளது என்பது முக்கியமில்லை. மக்களின் எண்ணம்தான் முக்கியம். தமிழக மக்கள் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் மீது அதிகமான நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். கொள்கைக்காகவும், தேசத்திற்காகவும் உழைக்கும் கட்சி பாஜக. அதில் இருப்பவர்கள் அதிருப்திக்கு இடம் அளிக்க மாட்டார்கள்” என்றார்.

கோவையில் நேற்று பிரதமரை வரவேற்க அண்ணாமலை வராதது குறித்து கேட்கப்பட்டதற்கு, “பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை ஊரில் இல்லாத காரணத்தினால்தான் அவர் பிரதமர் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை" என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

