ETV Bharat / state

சங்கி படையோடு அமித்ஷா வந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் வெல்ல முடியாது: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

கடைசி உடன் பிறப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை சங்கிகளால் தொட்டுப் பார்க்க முடியாது என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: பாஜகவின் எத்தகைய மிரட்டல், உருட்டல்களுக்கும் திமுக அடிபணியாது என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக வடக்கு மண்டல இளைஞரணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மல்பாம்பாடி கிராமத்தில் நேற்று மாலை நடைபெற்றது. திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் , முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டார். தி

திமுகவின் 29 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 1.30 லட்சம் நிர்வாகிகள் இதில் கலந்துகொண்டனர். இந்த விழாவில் சிறப்புரையாற்றிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், திமுகவை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்த அயராது உழைக்க வேண்டும் என இளைஞரணி நிர்வாகிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார். நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது:

திராவிடியன் ஸ்டாக்ஸ்

இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள இங்கு வந்திருக்கும் 'திரவிடியன் ஸ்டாக்ஸ்' எல்லோருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம். எதிரில் இருக்கும் உங்களை பார்க்கும் போது, 50 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்றது போன்ற உணர்வு எனக்கு ஏற்படுகிறது. உங்களை போன்று இளைஞனாக இருந்தபோது, கிராமம் கிராமமாக சென்று இந்த இளைஞரணியை வளர்த்தெடுத்த ஞாபகங்கள் எல்லாம் வருகிறது. அப்படி உழைத்து வளர்த்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், இன்று 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. அப்படிப்பட்ட கழகத்திற்கு புது ரத்தமாக வந்திருக்கும் உங்களை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியும், நம்பிக்கையும் பிறக்கிறது. அதையும் தாண்டி உங்களின் எனர்ஜி எனக்கு 'டிரான்ஸ்பர்' ஆகியிருக்கிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு
உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆணவ பாஜகவை வீழ்த்துவோம்

ஒன்றியத்தில் பாஜக அரசு மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்த ஆணவத்தில், வலதுசாரி அமைப்புக்கள், பிற்போக்கு சக்திகள் மிகவும் வேகமாக செயல்பட தொடங்கியிருக்கிறார்கள். வெளுத்தது எல்லாம் பால் என்று நம்பக்கூடிய மக்களிடம் பொய்களையும், பிற்போக்கு எண்ணங்களையும் விதைக்கிறார்கள். அவர்களின் எண்ணம் எப்போதும் ஈடேறாது. அவர்களை தமிழக மக்கள் அடையாளம் கண்டு விரட்டுவார்கள். பொய்யை ஒரு கூட்டம் தயங்காமல் பேசும்போது, உண்மையை பேச நமக்கு எந்த தயக்கமும் இருக்க கூடாது. பொய்களை மட்டுமே வைத்து அரசியல் செய்யலாம் என்பவர்களின் எண்ணம் தமிழ்நாட்டில் ஒருபோதும் வெற்றிபெறாது. திமுக எப்பாடுபட்டாவது அதனை முறியடிக்கும்.

திமுக மீது அமித்ஷாவுக்கு எரிச்சல்

திமுகவுக்கு தமிழ் மொழியையும், தமிழ்நாட்டையும் காக்க வேண்டிய கடமை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டின் இறையாண்மை காக்க வேண்டிய கடமையும், பொறுப்பும் உள்ளது. இந்தியாவிலேயே பாஜகவுக்கு எதிராக ஐடியாலஜிக்கல் பைட் (கருத்தியல் போர்) செய்துகொண்டு இருக்கும் ஒரே மாநிலக் கட்சி திமுகதான். அவர்களால் வெற்றிபெற முடியாத ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு மட்டும்தான். அதனால்தான் அமித்ஷாவுக்கு நம்மை பார்த்து எரிச்சல். அண்மையில் கூட பீகாரை ஜெயித்து விட்டோம், அடுத்து தமிழ்நாடுதான் டார்க்கெட் என்று சொன்னார்.

அமித்ஷா அவர்களே, உங்கள் சங்கிப் படையையே நீங்கள் அழைத்துக்கொண்டு வந்தாலும், உங்களால் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இது தமிழ்நாடு. எங்களின் கேரக்டரையே புரிந்துகொள்ள மாட்டேன் என்கிறீர்கள். அன்புடன் வந்தால் அரவணைப்போம், ஆணவத்துடன் வந்தால் அடிபணிய மாட்டோம், எதிர்த்து நிற்போம். உங்களை ஜெயித்து காண்பிப்போம். பாஜகவின் எத்தகைய உருட்டல், மிரட்டல்களுக்கு திமுக பயப்படாது. திருப்பி அடிப்போம், அது வெற்றி முழக்கமாக இருக்கும்" என்றார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

இளைஞரணி கூட்டத்தில் பேசிய துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பாஜக எத்தனை அடிமைக் கூட்டத்தை சேர்த்துக்கொண்டு வந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க முடியாது என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக 75 ஆண்டுகளை கடந்து தற்போது 76வது ஆண்டில் பயணித்து வருகிறது. திமுக எந்த நேரத்திலும் சுயமரியாதையை விட்டுக்கொடுத்தது இல்லை. குஜராத்தில் ஒன்றிய அமைச்சர் அமித்ஷா பேசும்போது பீகாரில் வெற்றி பெற்று விட்டோம், அடுத்த இலக்கு தமிழ்நாடு தான் என்று பேசுகிறார். நான் அமித்ஷாவிற்கும் அவருடைய அடிமை கூட்டத்திற்கும் கூறுகிறேன், நீங்கள் எவ்வளவு மிரட்டினாலும் அதை எதிர்கொள்ள எங்களது இளைஞர் அணி படை களத்தில் தயாராக இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டை காப்பதற்கான இந்த போர்க்களத்தில் திமுக என்றும் முதன்மையாக வலிமையோடு நிற்கும். நம்முடைய முதலமைச்சர் ஏற்கனவே சொல்லியபடி தமிழ்நாடு என்றைக்குமே மத்திய அரசுக்கு அவுட் ஆப் கண்ட்ரோல் தான். மிசா என்னும் நெருப்பாற்றில் நீதி வந்த இயக்கம் ஈடு இணை இல்லாத மொழிப்போரை நடத்தி வெற்றி பெற்ற இயக்கம், பல துரோகங்களை அடக்குமுறைகளை வீழ்த்திய இயக்கம் திமுக. குஜராத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த இயக்கத்தை மிரட்டி பார்க்க முடியாது. கடைசி உடன் பிறப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை சங்கிகளால் தொட்டுப் பார்க்க முடியாது" என்றார்.

TAGGED:

MK STALIN
DMK
BJP
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
BJP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.