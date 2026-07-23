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பிரதமர் இல்லம் முன்பே போராட்டம் நடத்துவீர்களா? ராகுல் காந்தியை கண்டித்து தமிழக பாஜக ஆர்ப்பாட்டம்

மாணவர்கள் போராட்டத்தை எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல் ஆக்குவதாகவும், மாணவர் போராட்டங்களில் குண்டர்கள் புகுந்து திசை திருப்புவதாகவும் பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டினர்.

சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையிலான பாஜகவினர்
சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையிலான பாஜகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 4:50 PM IST

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சென்னை: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினருக்கு ஆதரவாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இல்லம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தியை கண்டித்து தமிழக பாஜகவினர் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

நீட் தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்தும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரியும் டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் (சிஜேபி) கடந்த ஒரு மாதக்காலமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். எனினும், அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு செவிசாய்க்கவில்லை.

இதையடுத்து, இரு தினங்களுக்கு முன்பு நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி சென்ற சிஜேபி கட்சியினர் மீதும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக வந்த மாணவர்கள் மீதும் போலீசாரும், துணை ராணுவத்தினரும் கடுமையாக தடியடி நடத்தினர்.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, டெல்லியில் உள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இல்லத்தின் முன்பு எதிரக்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, போலீசார் அவர்களை கைது செய்து பின்னர் விடுவித்தனர்.

இந்நிலையில், பிரதமர் இல்லம் முன்பு ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் போராட்டம் நடத்தியதை கண்டித்து சென்னையில் தமிழக பாஜக சார்பில் இன்று (ஜூலை 23) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அண்ணாசாலை தாராபூர் டவர் அருகே நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமை வகித்தார்.

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ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாஜகவினர், ராகுல் காந்திக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர். மாணவர்களின் போராட்டத்தை எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டு அரசியல் ஆக்குவதாகவும், மாணவர் போராட்டங்களில் குண்டர்கள் புகுந்து திசை திருப்புவதாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.

தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார். அவர் கூறுகையில், "கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு பின்னால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார். கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு பின்னால் இருந்து, நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோஷமிடுகிறார். நீட் தேர்வை கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ்தான் என்பதை அவர் மறந்துவிட்டாரா?" என நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வியெழுப்பினார்.

இதனிடையே, ஆர்ப்பாட்டம் முடிந்ததும் மாநிலத் தலைவர் நயினர் நாகேந்திரன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார். போராட்டம் முடிந்தது தெரியாமல், சுமார் அரை மணிநேரத்துக்கு பிறகு 2 வேன்களில் 50-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை பாஜகவினர் அழைத்து வந்தனர்.

பின்னர் வேறு வழியில்லாமல் அவர்களும் தனியாக ராகுல் காந்தியை கண்டித்து கோஷமிட்டு புறப்பட்டு சென்றனர்.

முன்னதாக, இந்த போராட்டத்தின்போது தமிழக காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகம் முற்றுகையிடப்படும் என தமிழக பாஜக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், காங்கிரஸ் அலுவலகம் பக்கமே செல்லாமல், கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை மட்டுமே நடத்திவிட்டு பாஜகவினர் புறப்பட்டு சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

RAHUL GANDHI
கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி
நயினார் நாகேந்திரன்
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BJP PROTEST

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