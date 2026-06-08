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திமுக தான் பாஜகவின் பி டீம் என்பது உறுதியாகிவிட்டது: காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் தாக்கு

வரும் தேர்தல்களில் உதயநிதி தலைமையில் திமுக மிகப்பெரிய தோல்விகளைசந்திக்கும் என்று மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி
காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 9:53 AM IST

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விருதுநகர்: 'இந்தியா' கூட்டணி கூட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் என திமுக அறிவித்ததன் மூலம், அதுதான் பாஜகவின் பி டீம் என்பது உறுதியாகி உள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசியில் காங்கிரஸ் நிர்வாகியின் இல்லத் திருமண விழாவில் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் அங்குள்ள செய்தியளார்களை சந்தித்து அவர் பேசினார். அவர் கூறுகையில், "2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி பலருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. அதில் இருந்து மீள முடியாமல் சிலர் புலம்பி வருகின்றனர். இவ்வளவு நாட்களாக உதயநிதியிடம் இருந்து வந்த புலம்பல் தற்போது சீமானிடமும் இருந்து வருகிறது. டெபாசிட் வாங்க முடியாத சீமான் 100 ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சியை பற்றி பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது.

இங்கிலாந்து, கனடாவுக்கு வசூல் செய்ய செல்லும் சீமான், இலங்கைக்கு சென்று தமிழர்களைப் பார்க்கவில்லை. திமுக ஆதரவில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என சீமான் பேசியுள்ளார். காங்கிரஸ் வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்ற உதயநிதியை, முதலில் ராஜினாமா செய்ய சொல்லுங்கள் . உதயநிதி ராஜினாமா செய்த 24 மணி நேரத்தில் நான் எனது பதவியை ராஜினாமா செய்வேன். சவாலுக்கு தயாரா?

2014 மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனியாக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தது. 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனியாகப் போட்டியிட்ட திமுகவும் தோல்வியடைந்தது. அதன் பிறகு, திமுகதான் காங்கிரஸுடன் கூட்டணிக்கு வந்தது.

தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியை விமர்சித்தால் நாங்களும் திருப்பி அடிப்போம். உதயநிதி பாஜகவுடன் ரகசிய டீல் வைத்திருப்பதை தோலுரித்து காட்டுவோம். விஜய் ஆட்சியமைப்பதை தடுக்க பாஜக மேற்கொண்ட முயற்சியின் முக்கிய புள்ளியாக உதயநிதி இருந்தார்.

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வரும் காலங்களில் உதயநிதி தலைமையில் திமுக மிகப்பெரிய தோல்விகளை சந்திக்கும். முதலமைச்சர் விஜய் - ராகுல் காந்தி இடையையான நல்ல நட்பு அனைவரும் அறிந்ததே. இந்த கூட்டணி தொடர்ந்து நீடிக்கும். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அதிமுகவை முடித்தது ராஜேந்திர பாலாஜி என்றால், தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக முடித்து வைத்த பெருமை எடப்பாடி பழனிசாமியையே சாரும். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆத்மா இந்த துரோகத்தை மன்னிக்காது.

'இந்தியா' கூட்டணி கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்காது என அறிவித்ததன் மூலம் அதுதான் பாஜகவின் பி டீம் என்பது உறுதியாகி உள்ளது" என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

மாணிக்கம் தாகூர்
BJP B TEAM
DMK
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