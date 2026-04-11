தேர்தலுக்கு பிறகு கனிமொழி தனிக்கட்சி தொடங்குவார் - அண்ணாமலை
ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில் அரசியல் லாபத்திற்காக பாஜகவையும், மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகனையும் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சிப்பதை ஏற்க முடியாது என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 11, 2026 at 7:25 PM IST
கோயம்புத்தூர்: 2026 தேர்தலில் திமுக தோற்ற பிறகு, கனிமொழி தனிக்கட்சி தொடங்கிவிடுவார் என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவை தேர்தல் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனிடையே, கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அதனால், அவரை ஆதரித்து கோவை ரத்தினபுரி பகுதியில் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று (ஏப்.11) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “2026 தேர்தலில் திமுக தோற்றால், கனிமொழி தனிக்கட்சி தொடங்கிவிடுவார். திமுக யாரிடம் போகும் என யாருக்கும் தெரியாது. செந்தில் பாலாஜி கனிமொழியா, ஸ்டாலினா என யாரிடம் சேருவது என்று யோசிப்பார். 2026-க்கு பிறகு திமுகவின் நிலை இதுதான்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லவில்லை. மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின், கனிமொழி, செந்தில் பாலாஜி ஆகியோர் தரம் தாழ்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகின்றார்கள். கரூரில் 4-க்கு 4 தொகுதி வெற்றி பெறுவோம். கோவையில் தோல்வி பயம் காரணமாக திமுகவினர் உளறி வருகின்றனர். அரசியலில் சகிப்புத்தன்மை வேண்டும். திருமாவளவன் எப்போதும் பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவர். தற்போது அவரும் தவறு செய்கிறார்” என்றார்.
ஜனநாயகன் குறித்த கேள்விக்கு, “ஜனநாயகன் படம் லீக் ஆனது மிகப்பெரிய தவறு. தேர்தலுக்கு பிறகு ஒரு ரசிகனாக திரையரங்கில் போய் நான் பார்ப்பேன். இந்த செயலை செய்தவர்கள் மீது நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஆனால், ஆதவ் அர்ஜுன் தவறான கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார். மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் பெயரையும், பாஜக பெயரையும் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது. அரசியல் லாபத்திற்காக செய்யும் செயலை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்” என்றார்.
முன்னதாக, கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜுனனை ஆதரித்து அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது பேசிய அவர், “அம்மன் அர்ஜுனன் எளிய மனிதர். எங்கே சென்றாலும் நடந்தே சென்று மக்களை சந்திக்கிறார். 10 ரூபாய் பாலாஜியின் தகுதி என்ன? சிறையில் இருந்தது மட்டுமே அவருடைய ஒரே தகுதி. அவர் கொடுத்த கொலுசில் வெள்ளி இல்லை. அவர் கோவைக்கு வந்தது 2-வது சாதனை. ஐந்து கட்சி மாறியிருப்பது 3-வது சாதனை.
கரூரில் மக்களை அடைக்க 251 மனிதப்பட்டிகள் போட்டிருந்தார்கள். அதே எண்ணத்தில் கரூர்க்காரர்கள் இங்கு வந்தும் பட்டி போட இடம் கேட்டார்கள். கரூர் திமுகவை சேர்ந்த 18 பேரை சுயேட்சை வேட்பாளர்களாக, கோவையில் இறக்கியுள்ளனர். அவர்கள் சண்டை போடுவதற்கும், கலவரம் செய்வதற்கும் திமுக பயன்படுத்தும் . இவர்களை கோவைக்குள் விடக்கூடாது” என்றார்.
மேலும், “தமிழகத்தின் முதன்மை மாவட்டம் கோவை. சென்னையை விட வருமானம் உள்ள மாவட்டம். ஏன் ஸ்டாலின் திருவாரூரில் நிற்கலாமே? 2 பெட்டி கொடுத்தால் அன்பு தம்பி, 5 பெட்டி ஆற்றல் மிகுந்தவர் என்பார். அதிக பெட்டி கொடுத்ததால்தான் 'தளபதி' என்று செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயர் வைத்துள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின். அதிமுகவை அடிமை கட்சி என கூறுகிறார் ஸ்டாலின். ஆனால், காங்கிரஸ் முன்பு திமுக பெட்டிப் பாம்பாக உள்ளது.
ஸ்டாலின் அவர் செய்த சாதனைகளைப் பற்றி பேசமாட்டார். ஸ்டாலின் நல்ல கணக்கு ஆசிரியர். ஆனால், அவர் மாணவர்கள்தான் மக்கு. கனிமொழி தூங்கும் போது வந்த கனவை எல்லாம் மைக்கில் பேசுவார். கனிமொழி உங்கள் பெயரில் ஒரு சிலிண்டர் கணக்கு உள்ளதா? நீங்கள் இதுவரை சிலிண்டர் புக் செய்து வாங்கியுள்ளீர்களா? சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு என்று பொய் சொல்லக் கூடிய ஒரே ஒருவர் கனிமொழிதான். பொய்யை பேசுவதையே ஒரே கொள்கையாக வைத்துள்ளார்கள்.
அதேபோல, ரூ.10 செந்தில் பாலாஜி என ஏன் செல்கிறோம் என்றால், டாஸ்மாக்கில் மட்டும் 5 ஆண்டுகளில் ரூ.2 லட்சத்து 24 ஆயிரம் கோடி வருமானம். ரூ.14,950 கோடி பாட்டிலுக்கு ரூ.10 மூலம் சம்பாதித்துள்ளார்" என்றார்.