பாலியல் கொடுமைக்கு ஆளான மாணவி மீதே பழி சுமத்துவதா? திமுக கூட்டணிக் கட்சி எம்எல்ஏவுக்கு அண்ணாமலை கண்டனம்!
அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி வழக்கிலும், மாணவியின் தனிப்பட்ட விவரங்களை வெளியிடும் அளவுக்குக் கீழ்த்தரமாக நடந்து கொண்டதுதானே திமுக அரசு என அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 7, 2025 at 9:45 AM IST
சென்னை: பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மீதே திமுக கூட்டணி எம்எல்ஏ பழி சுமத்துவது கண்டனத்திற்குரியது என்று பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி திமுக கூட்டணியில் உள்ளது . திருச்செங்கோடு தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ.வாக இந்த கட்சியை கொங்கு ஈஸ்வரன் இருந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் நேற்று பங்கேற்றார். அப்போது அவர், கோவையில் அண்மையில் கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்தும் பேசினார். அதாவது இந்த சம்பவத்துக்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணும்தான் காரணம் என பொருள்படும்படி கொங்கு ஈஸ்வரன் பேசினார்.
அவரது இந்த பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'திமுகவின் ஊதுகுழலாக மாறியிருக்கும் ஒருவர் கோவை பாலியல் தாக்குதலுக்குள்ளான மாணவியின் மீதே பழியைச் சுமத்திப் பேசியிருப்பது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது.
அவர் குற்றவாளிகளைப் பற்றி எதுவும் கூறவில்லை, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணைப் பற்றி, முற்றிலும் பிற்போக்குத் தனமான கருத்தைத் தெரிவித்திருக்கிறார். திமுக ஆட்சியில், ’குட்டியை வைத்து ஆழம் பார்க்கும் குரங்கு’ கதையாக தனது ஊதுகுழல்களில் யாரையாவது வைத்து முதலில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மீது குற்றம் சுமத்திச் செய்தியாக்க நினைக்கிறார்கள்.
பின்னர் அந்த வழக்கை அப்படியே நீர்த்துப்போகச் செய்வது வழக்கமாகிவிட்டது. அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி வழக்கிலும், மாணவியின் தனிப்பட்ட விவரங்களை பொதுவெளியில் வெளியிடும் அளவுக்குக் கீழ்த்தரமாக நடந்து கொண்டது இந்த திமுக அரசு. அதனை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.
இப்போது கோவை மாணவி வழக்கில் குற்றவாளிகள் குறித்த மேலதிக தகவல்களை காவல்துறை இதுவரை ஏன் வெளியிடவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது. வழக்கம்போல, திமுக அரசில் செயலிழந்து நிற்கும் சட்டம் ஒழுங்கை மறைப்பதற்காக மடைமாற்றும் முயற்சிகளில் ஒன்று இது. திமுக தனது கூட்டணிக் கட்சியினரை இதுபோன்று பேசத் தூண்டுகிறது” என்று அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.