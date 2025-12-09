தமிழ்நாட்டில் ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்படலாம்; 2025 தேர்தல் களம் மாறும் - அண்ணாமலை பேட்டி
எஸ்.ஐ.ஆர்-ஐ சிறப்பாக நடத்தி தரும் பொறுப்பை முதலமைச்சரே எடுத்திருக்க வேண்டும் என அண்ணாமலை கூறினார்.
Published : December 9, 2025 at 6:37 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் 80 லட்சம் முதல் ஒரு கோடி வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என பா.ஜ.க முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
மாநில அரசின் கடும் எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே, தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த (எஸ்.ஐ.ஆர்) வேலைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இன்றுடன் எஸ்.ஐ.ஆர்-இன் முதற்கட்ட பணிகள் முடிவுக்கு வர இருக்கும் நிலையில், பா.ஜ.க கட்சிக் கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெறுகிறது. அதில் பங்கேற்பதற்காக டெல்லி புறப்பட்ட அண்ணாமலை, காசி தமிழ் சங்கமத்திலும் கலந்து கொள்கிறார்.
இந்நிலையில், கோவையில் இருந்து டெல்லி செல்வதற்காக விமான நிலையம் வந்த பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது, தே.ஜ கூட்டணியில் இருந்து வெளியில் சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன் போன்றோர்களை ஒருங்கிணைக்கின்றீர்களா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “கட்சியில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இருக்கிறார். டெல்லியில் தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூட்டணியில் இருக்கின்றனர்; இல்லை என்பதை தாண்டி, அவர்களுடன் நட்பை தொடர வேண்டும் என நினைக்கின்றேன்,” என்று தெரிவித்தார்.
சென்னையில் அதிகம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்படுவர்
தொடர்ந்து சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் தொடர்பாக பேசிய அவர், “ஒரு கோடி பேர் வரை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்று நினைக்கிறோம். இறந்து போனவர்கள், குடிபெயர்ந்தவர்கள், இரட்டை பதிவு கொண்டவர்கள் என அனைவரும் நீக்கப்படுவார்கள்.
டிசம்பர் 11-ஆம் தேதி முழு தகவல் தெரிய வரும். டிசம்பர் 20-ஆம் தேதிக்குள் வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான ஒரு முழுமையான வடிவம் கிடைக்கும். அதன் பின்பு நிறைய பணிகள் இருக்கும். இது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் தான் டெல்லியில் புதன்கிழமை (டிசம்பர் 10) நடக்கிறது.
குறிப்பாக சென்னையில் உள்ள தொகுதிகளில் 25 ஆயிரம் முதல் 35 ஆயிரம் வரை நீக்கப்பட வேண்டிய வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர். இது தமிழக தேர்தல் களத்தை நிச்சயமாக மாற்றும். ஒரு கோடி வாக்குகள் நீக்கம் என்பது, முன்பு பதிவான வாக்கு எண்ணிக்கையில் 13 விழுக்காடு வரை இருக்கின்றது.
இந்த பட்டியலை வைத்து தான் கடந்த தேர்தல்களை சந்தித்தோம் என்பதையும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது. எஸ்.ஐ.ஆர் வேண்டும் என்று அரசே முன்னின்று அதற்கு ஆதரவளித்திருக்க வேண்டும். அதை சிறப்பாக நடத்தி தரும் பொறுப்பை முதலமைச்சரே எடுத்திருக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்
திருப்பரங்குன்றம் கல் தூண் பிரச்சினை தொடர்பாக தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி 120-க்கும் மேற்பட்ட எம்.பிக்கள் கையெழுத்திட்ட நோட்டீஸ் மக்களவை சபாநாயகரிடம் வழங்கப்பட்டது தொடர்பாக அண்ணாமலையிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு, இது வெட்கக்கேடான விஷயம் என்று கூறிய அவர், ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் ஏதும் இல்லாத ஒரு நேர்மையான நீதிபதி. அவருக்கு எதிராக ‘இன்பீச்மென்ட் நோட்டீஸ்’ கொடுத்திருப்பது தோல்வியிலே முடியும் என்று கூறினார்.
அழிந்து வரும் காங்கிரஸ்
காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்பாக எழுப்பிய கேள்விக்கு, “பீகாரில் காங்கிரஸ் 6 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் இடங்கள் குறைந்து வருகிறது. 60 சீட்டில் ஆரம்பித்த காங்கிரஸ், தற்போது 25 சீட்டில் இருக்கிறார்கள்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை பொறுத்த வரை, இன்னும் கூட்டணிக்கு வர வேண்டியவர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டணி வெற்றி பெறும். மிக வலிமையான கூட்டணி அமையும்,” என்றார்.