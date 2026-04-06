யார் அந்த 18 பேர்? கரூரை சேர்ந்தவர்களுக்கு கோவையில் என்ன வேலை? - திமுகவுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி
இன்று கரூரும் போய், கோவையும் இல்லாமல் செந்தில் பாலாஜி இருக்க போகிறார் என அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
Published : April 6, 2026 at 9:48 PM IST
கோயம்புத்தூர்: செந்தில் பாலாஜியுடன் சேர்ந்து கரூரில் இருந்து 18 சுயேச்சை வேட்பாளர்களை திமுக இறக்கியுள்ளதாக அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விறுவிறுப்படைந்துள்ள சூழலில், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கொங்கு மண்டலத்தில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என அறிவித்துவிட்டார். அதேசமயம் கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்வேன் எனவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், இன்று கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ள வானதி சீனிவாசன் இன்று மனுத்தாக்கல் செய்தபோது அண்ணாமலை உடனிருந்தார். தொடர்ந்து, அண்ணாமலை தனது தேர்தல் பரப்புரையும் தொடங்கியுள்ளார். இதற்கிடையே, கோவை பீளமேடு பகுதியில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.
அப்போது, “தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் 28 வேட்பாளர்களும் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துவிட்டனர். இன்று முதல் தினமும் எதாவது ஒரு இடத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடத்தப்படும். அதேபோல, பியூஸ் கோயலும் தினமும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார். முதலமைச்சர் மற்றும் உதயநிதி உள்ளிட்டோர் தினமும் எதாவது பேசிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அதில், அவர்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக விளக்கமும் அளிக்கப்படும்.
பிரச்சாரத்தில் முதலமைச்சர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக, கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளி தொடர்பாக, திமுக ஆதரவு ஊடகங்களில் தவறான தகவல் பரப்பப்படுகிறது. அங்கு தமிழ் ஆசிரியர்களே இல்லை என பொய் பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால், 46 கேந்திரியா வித்யாலாவில் 40 பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பிக்கப்படுகிறது என்பது தான் உண்மை. அப்படியிருக்கையில் தவறான செய்தியை வேண்டும் என்றே பரப்புவது தவறானது. அந்த சேனல் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.
மேலும், “FCRA தொடர்பாக தவறான தகவல்களை சொல்கின்றனர். 1976-ல் FCRA-வை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ்தான். அதன்பிறகு சிறு சிறு திருத்தங்களை மட்டுமே, பாஜக கொண்டு வந்தது. ஆனால், இது சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.
அதேபோல, மெட்ரோ திட்டத்தில் மதுரை கோவைக்கு பாஜக எதுவும் செய்யவில்லை எனக் கூறுகிறார். திருப்பி அனுப்பிய திட்ட வரைவு அறிக்கையை சரி செய்து அனுப்பி வைத்தார்களா? மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையிலிருந்த குறைபாடுகளை திமுக அரசு சரி செய்து அனுப்பவில்லை. கோவை, மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வருவது உறுதி. அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
கோவை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் கரூரை சேர்ந்த 18 பேர் சுயேட்சை வேட்பாளர்களாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். எதற்காக? கரூரை சேர்ந்தவர்களுக்கு கோவையில் என்ன வேலை? கரூர் முழுவதை சுற்றி வளைத்துவிட்டதாகவும், அதனால் கோவையை சுற்றி வளைக்க செந்தில் பாலாஜியை அனுப்பியுள்ளதாகவும் மு.க.ஸ்டாலின் கூறுகிறார்.
எந்த அளவுக்கு கோவையில் அநியாயம் நடக்கிறது என்றால், செந்தில் பாலாஜி போட்டியிடும் தொகுதியில் 18 சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு பாஸ் கிடைக்கும். பூத் ஏஜென்ட் வைத்து கொள்ளலாம், இலவசங்களை மக்களுக்கு கொடுக்கலாம். யாராலும் கேட்க முடியாது. அமாவாசை காலத்து டெக்னிக்கெல்லாம், 2026 தேர்தலில் கரூரை சேர்ந்த செந்தில் பாலாஜி, அவரது அடியாட்களை கட்சிக்காரர்களை கோவை தெற்கில் இறக்கியுள்ளார். இதை தேர்தல் ஆணையம் கண்காணிக்க வேண்டும்.
கோவையில் திமுககாரங்களே செந்தில் பாலாஜியைத் தோற்கடிப்பார்கள். மானமுள்ள திமுக தொண்டர்கள், 18 பேர் கரூரிலிருந்து வேட்பாளர்களை சுயேட்சையாக அறிவித்து இருப்பதை ஏற்க மாட்டார்கள். இன்று கரூரும் போய், கோவையும் இல்லாமல் செந்தில் பாலாஜி இருக்கப் போகிறார்” என்றார்.
மேலும், “வரும் 23ஆம் தேதி நான் எந்த பூத்தில் இருக்கின்றேனோ. அந்த பூத்தில் வேலை பார்ப்போம். பி.ஆர்.ஜி அருண்குமாரிடமும் அதைத்தான் தெரிவித்தோம். சீட் இல்லை என பாஜகவில் யாரும் அதிருப்தியில் இல்லை. கோவை மாவட்டத்தில் ஒரு சீட் மட்டும் வாங்கியது குறித்து பிறகு பேசி கொள்ளலாம். பிரதமர் ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கின்றார். தொடர்ந்து, கோவையில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கின்றார். அதற்கான தேதியை தலைமை பின்னர் அறிவிக்கும்.
கனிமொழி உதயநிதிக்கு போட்டியாக வந்துவிடுவார் என அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை. அதேபோல, திருமாவளவனை மிரட்டி வேட்புமனுவை வாபஸ் வாங்க வைத்துள்ளனர். கரூரைப் போல கோவை தெற்கு தொகுதியில் பட்டி போட முடியாது. இங்கு அதற்கான இடமும் இல்லை.
2026 பாஜகவிற்கு ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும். கேரளாவில் நிறைய இடங்களில் பாஜக வெல்லும். புதுவையிலும் தே.ஜ கூட்டணி ஆட்சி அமையும். தேர்தலில் போட்டியிட நான் சீட் கேட்கவில்லை. சந்தேகமாக இருந்தால் எங்களது தலைவர்களிடம் கேட்டுப்பாருங்கள். கூட்டணியில் உள்ள அனைவருக்கும் சேர்த்து பிரச்சாரம் செய்வேன். குறிப்பாக, கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஜெயிப்பார்” என்று அண்ணாமலை ஆரூடம் தெரிவித்தார்.