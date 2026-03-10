ETV Bharat / state

தவெக வருகைக்காக வழி மேல் விழி வைத்து காத்திருக்கும் என்டிஏ கூட்டணி - காய் நகர்த்தும் பாஜக தலைமை?

பாஜகவை கொள்கை எதிரியாகவும், அதிமுகவை ஊழல் சக்தியாகவும் பிரகடனம் செய்த விஜய், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவாரா? என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக இருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 10, 2026 at 12:12 PM IST

BY - ச. உசேன்

சென்னை: தங்களுடன் தவெக இணைவதற்காக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி காத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், தவெக வருகையை உறுதி செய்வதற்காக டெல்லி பாஜக தலைமை காய் நகர்த்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓரிரு மாதங்களே உள்ளன. இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் அனல் பறந்து வருகிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் தற்போது திமுக கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தவெக என 4 முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், மதிமுக, தேமுதிக, இடதுசாரிகள், விசிக, மநீம, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி, முக்குலத்தோர் புலிப்படை உள்ளிட்ட கட்சிகள் உள்ளன.

அதே போல, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக, அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, அமமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், இந்திய ஜனநாயக கட்சி, புதிய நீதி கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றுள்ளன.

கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்த விஜய்

நாம் தமிழர் எப்போதும் போல தனித்தே களம் காண்கிறது. அதே சமயத்தில், இந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் புதிதாக களம் காணும் விஜய்யின் தவெக, கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்தது. தங்களுடன் கூட்டணிக்கு வந்தால் ஆட்சியில் பங்கு தருவோம் என அறைக்கூவல் விடுத்தது. ஆனால், எந்தவொரு கட்சியும் தவெக உடன் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை. இதனால் தற்போதைய சூழல் வரை தவெக தனித்தே நிற்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சார கூட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து முதலில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்ட நிலையில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி

தவெக நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் டெல்லிக்கு வரவழைக்கப்பட்டு சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அவர்களை தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய்யும் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் இரண்டு முறை ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

முன்னதாக, கரூர் துயர சம்பவத்தின் போது அதிமுக, பாஜகவினர் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசி வந்தனர். அதுமட்டுமின்றி, அரசின் அலட்சியம் தான் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம் எனவும் அவர்கள் கூறினர். இதனால் அதிமுக - தவெக இடையே கூட்டணி உருவாகுமா? என்ற பேச்சுகளும் அப்போது அடிபட்டன.

குறிப்பாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்ற ஒரு கூட்டத்தில், தவெக கொடி பறந்தது முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்பட்டது. எடப்பாடி பழனிசாமியும், நம் கூட்டணிக்கு பிரமாண்டமான கட்சி வருகிறது என கூறியிருந்தார்.

அதற்கேற்ப, அந்த சமயத்தில், தவெகவும் அதிமுகவை எதிர்க்காமல் இருந்தது கவனிக்கப்பட்டது. இதனிடையே, கடந்த சில நாட்களாக திமுக - அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளையும் விஜய் விமர்சித்து வருகிறார். திமுகவை தீய சக்தி என்றும், அதிமுகவை ஊழல் சக்தி எனவும் அவர் விமர்சித்தார்.

அமித்ஷா (கோப்புப்படம்)
அமித்ஷா

தவெக வரவை எதிர்பார்க்கும் பாஜக

இந்நிலையில், திமுக மெகா கூட்டணிக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் என்டிஏ கூட்டணியில் தவெகவை இணைக்க தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளபப்ட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல செல்வாக்கை பெற்றிருக்கும் தவெகவை கூட்டணியில் இணைத்தால் பெரும் பலமாக இருக்கும் என பாஜக எண்ணுவதாக தெரிகிறது. எனவே, தவெகவை கூட்டணியில் இழுப்பதற்காக பாஜக டெல்லி தலைமை காய் நகர்த்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நெருக்கமான நண்பர்கள் மூலம் இந்த பேச்சுவார்த்தை ஒருபுறம் நடப்பதாக தெரிகிறது.

தவெக வருகைக்காகவே, என்டிஏ கூட்டணி இப்போது வரை தொகுதி பங்கீடு குறித்து ஆலோசிக்காமல் இருப்பதாகவும் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் விஜய் முடிவு எடுக்காமல் இருப்பதால் காலதாமதம் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

சிபிஐ மூலம் நெருக்கடி?

இந்நிலையில் தான், கரூர் விவகாரம் குறித்து விஜய்யிடம் மீண்டும் விசாரணை நடத்த மார்ச் 10 (இன்று) ஆஜராகும்படி சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி இருந்தது. என்டிஏ கூட்டணியில் சிபிஐ மூலமாக விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுக்கவே இவ்வாறு மீண்டும் சம்மன் அனுப்படுவதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

எனினும், மார்ச் 10 ஆம் தேதி தவெக பனையூர் அலுவலகத்தில் வேட்பாளர் நேர்காணல் இருப்பதால் தன்னால் ஆஜராக முடியாது என்றும், 10 நாட்களுக்கு பிறகு சொல்லும் தேதியில் ஆஜராவதாகவும் விஜய் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
தவெக தலைவர் விஜய்

விஜய்யின் முடிவு என்ன?

முன்னதாக, நேற்றைய தினம் தமிழகத்தையும் ஜனநாயாகத்தையும் பாதுகாக்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜய் இணைய வேண்டும் என பாஜக மாநில செய்தி தொடர்பாளர் பிரசாத் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார். இது அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, பிரசாத்தை பாஜக மாநில செய்தி தொடர்பாளர் பொறுப்பிலிருந்தும், சட்டமன்ற தேர்தல் மாநில பணிக்குழுவின் ஊடகத்துறை பொறுப்பாளர் பொறுப்பிலிருந்தும் விடுவித்து நயினார் நாகேந்திரன் உத்தரவிட்டார்.

பாஜகவை கொள்கை எதிரியாகவும், அதிமுகவை ஊழல் சக்தியாகவும் பிரகடனம் செய்த விஜய், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவாரா? என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.

