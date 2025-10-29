ETV Bharat / state

மறைந்தும்... மறையாத 'கவிஞர் வாலி''!

'தாயில்லாமல் நானில்லை', 'அம்மா என்று அழைக்காத உயிர் இல்லையே', 'நானாக நான் இல்லை தாயே' மற்றும் 'ஆசப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசிருந்தா வாங்கலாம்' போன்ற பாடல்கள் மூலம் தாயின் அன்பை உலகுக்கு வெளிப்படுத்தியவர் வாலி.

கவிஞர் வாலி
கவிஞர் வாலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 6:31 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

BY: ஐயப்பமூர்த்தி

இந்திய திரைப்படத் துறை வரலாற்றில் அதிகமாக பாடல்களை எழுதியவர், 5 தலைமுறை கதாநாயகர்களுக்கு பாடல்கள் எழுதியவர் என்கிற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் பாடலாசிரியர் ''பத்மஸ்ரீ'' வாலி. தமிழ் சினிமாவில் தனது வாழ்நாளின் கடைசி வரைக்கும் 'வாலிப கவிஞர்' என்று போற்றப்பட்டவரும் 'வாலி' தான்.

காலத்தால் அழியாத காவியமாக, மறைந்தும் நம்முடைய மனதை விட்டு அகலாத அகல் விளக்காக தன்னுடைய பாடல்கள் மூலம் ஒளி வீசிக் கொண்டிருக்கும், வரிகளால் நமது மனங்களில் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒற்றை வரியால் விளக்கி விட முடியாத 'கால பொக்கிஷம்' வாலியின் 94 ஆவது பிறந்தநாள் இன்று.

கவிஞர் வாலியின் பிறப்பு:

கருப்பு வெள்ளை காலம் தொடங்கி டிஜிட்டல் காலம் வரை இளமை மாறாமல் காலத்திற்கேற்ப ரசிகர்களின் ரசனை அறிந்து அதற்கேற்றவாறு பாடல்கள் எழுதி ரசிக்க வைத்த வாலி 1931 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 29 ம் தேதி திருச்சி, ஸ்ரீரங்கத்தில் சீனிவாச அய்யங்கார் - பொன்னம்மாள் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார். இவரது இயற்பெயர் டி.எஸ்.ரங்கராஜன்.

எழுத்து மூலம் உயிர் ஊட்டிய கவிஞர்:

தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 15 ஆயிரத்திற்கும் மேல் பாடல்கள் எழுதி கவியரசர் கண்ணதாசனுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்திருப்பவர் கவிஞர் வாலி. தத்துவம், தன்னம்பிக்கை, வீரம், காதல், பாசம், சோகம், கேலி, குறும்பு, பக்தி என வாழ்வில் உள்ள அனைத்து விதமான உணர்ச்சிக்கும் எழுத்து மூலமாக உயிர் ஊட்டியவர் தான் கவிஞர் வாலி.

'வாலி' என பெயர் வந்தது எப்படி?

பாடலாசிரியர் என்பதையும் தாண்டி நாடகம், திரைப்படங்களுக்கு வசனம் எழுதுவதிலும், ஒரு நடிகராகவும் கவிஞர் வாலி தன்னை நிரூபித்து காட்டி இருக்கிறார். புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காந்த், இளைய தளபதி விஜய், லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் சிம்பு, தற்போது வளர்ந்து வரும் நடிகராக விளங்கும் சிவகார்த்திகேயன் வரையிலும் பாடல் எழுதியிருக்கிறார் வாலி.

பத்திரிகை ஆசிரியர் அவதாரம்:

கவிதை எழுதுவதில் வல்லவராக இருந்த வாலி ஓவியம் வரைவதிலும் அதிக ஈடுபாடு உள்ளவர். தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஆலோசனை கொடுத்ததால் தன்னுடைய பெயரை 'வாலி' என மாற்றி வைத்துக்கொண்டார். ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் தன்னுடைய சொந்த ஊரில் விளம்பர நிறுவனம் மற்றும் நேதாஜி எனும் கையெழுத்து இதழ் ஆகியவற்றை தொடங்கினார். ஆனால், அவற்றில் சரியான வருவாய் கிடைக்கவில்லை.

பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்ட முதல் நாடகம்:

ஒருமுறை எதேச்சையாக நண்பருடன் நாடகம் பார்க்க போயிருந்தார். அந்த நாடகத்தில் இருக்க கூடிய வசனங்களால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டு நாடகங்கள் எழுதுவதில் தனக்கு இருந்த ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்த துவங்கியுள்ளார். அப்படி அவரது வசனத்தில் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டு மிகவும் பெரிதாக பேசப்பட்ட நாடகமாக இருந்தது தான் 'தளபதி'.

திருப்பம் ஏற்படுத்திய எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்:

நாடகம் மிகப்பெரிய அளவில் கை கொடுக்கும் என நம்பியிருந்த வாலிக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சி இருந்தது. இனிமேல் எழுதுவதுதான் வேலை என முடிவு செய்து சினிமாவிற்கு பாட்டு எழுதலாம் என, சொந்த ஊரிலிருந்து சென்னை வந்தார். பல இசையமைப்பாளரகளிடம் வாய்ப்பு கேட்டும் அவருக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது. கையில் பணம் இல்லாமல் பாதி நேரம் உணவு சாப்பிட கூட வழியில்லாமல் வறுமையின் கோரப்பிடியில் சிக்கித் தவித்த சமயத்தில் சொந்த ஊருக்கே சென்று விடலாம் என்று நினைத்திருந்த போது தான் இசையமைப்பாளர் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதனை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

''வாலி தான் எழுத வேண்டும்'' - எம்ஜிஆர்

இவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் சந்தம் எழுதும் வாய்ப்பினை வழங்க சிறப்பான முறையில் எழுதி இருந்ததால் 1965 ஆம் ஆண்டு வெளியான மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆரின் 'எங்க வீட்டு பிள்ளை' திரைப்படத்தில் 'உலகம் பிறந்தது எனக்காக' என்ற பாடல் எழுதி, பட்டி தொட்டி எங்கும் பிரபலமானார். இதன் பிறகு எம்ஜிஆரின் மலைக்கள்ளன், படகோட்டி, நல்லவன் வாழ்வான், உலகம் சுற்றும் வாலிபன் ஆகிய பல்வேறு படங்களில் பாடல்கள் எழுதியிருந்தார். ஒரு கட்டத்தில் எம்ஜிஆர் திரைப்படத்தில் தத்துவ பாடல் என்றாலே அதற்கு வாலி தான் எழுத வேண்டும் என்று எம்ஜிஆரே சொல்லும் அளவிற்கு எம்ஜிஆர் மனதில் இடம் பெற்றிருந்தார் 'வாலி'.

தாய் அன்பை உலகுக்கு வெளிப்படுத்திய வாலி:

தமிழில் எதுகை, மோனை, இரட்டைக்கிளவி, ஈறுகெட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம் போன்ற இலக்கண நுணுக்கங்களை திறமையாக கையாளும் வித்தகராகவும் இருந்தார் வாலி. அதிலும் குறிப்பாக, தாய்மையை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கும் பாடல்கள் இன்றைக்கும் பலரது தாலாட்டாகவே இருக்கிறது. அந்தவகையில் 'தாயில்லாமல் நானில்லை', 'அம்மா என்று அழைக்காத உயிர் இல்லையே', 'நானாக நான் இல்லை தாயே' மற்றும் 'ஆசப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசிருந்தா வாங்கலாம்' போன்ற பாடல்கள் மூலம் தாயின் அன்பை உலகுக்கு வெளிப்படுத்தியவர் வாலி.

உணர்வுகளை பிரதானப்படுத்தி பாடல்கள்:

மேலும் உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்திடும் 'கற்பகம்' திரைப்படத்தில் கணவனுக்காக மனைவி பாடும் 'மன்னவனே அழலாமா', பாடல், அத்தை உறவை பிரதானப்படுத்தி 'அத்தை மடி மெத்தையடி' பாடல், காதல் தோல்வி அடைந்த ஒருவர் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அபூர்வ சகோதரர்கள் திரைப்படத்தில், ''உன்ன நெனச்சே பாட்டு படிச்சேன் தங்கமே ஞான தங்கமே'' பாடல்கள் உணர்வுப்பூர்வமாக இருக்கும்.

அதிலும் குறிப்பாக உன்னை நினைச்சேன் பாடலில் 'ஆசை வந்து என்னை ஆட்டி வைத்த பாவம் மற்றவரை நான் ஏன் குற்றம் சொல்ல வேணும். கொட்டும் மழை காலம் உப்பு விற்க போனேன். காற்று அடிக்கும் நேரம் மாவு விற்க போனேன்' போன்ற வரிகள் ஆத்மாத்மான வரிகளாக இடம் பெற்றிருந்தன.

காற்றில் மிதக்கும் உணர்வை தந்த பாடல்:

இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரகுமான் வருகைக்கு பிறகு, தமிழிசையில் ஒரு புரட்சி நடைபெற்றது. அந்தவகையில் காதல் தேசம் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்று இருந்த 'என்னை காணவில்லையே நேற்றோடு' என்ற பாடல் காதல் ஏக்கத்தை கச்சிதமாக வெளிப்படுத்தியது. தொடர்ச்சியாக காதலர் தினம்' படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த 'என்ன விலை அழகே உன்னை விலைக்கு வாங்க வருவேன்' பாடல் ஆனது காற்றில் மிதக்கும் உணர்வினை தந்தது. இதற்கு இசை ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், வரிகள் முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. மேலும், காதலின் கவித்துவத்தை பறைசாற்றும் வகையில், 'சில்லுனு ஒரு காதல்' திரைப்படத்தில் 'முன்பே வா அன்பே வா', 'நியூயார்க் நகரம் உறங்கும் நேரம்' இவை அத்தனையும் வாலியின் வைர வரிகள் தான்.

மாயாஜால வார்த்தைகளில் பாடல்கள்:

மேலும், திரைப்பட இயக்குநர் சொல்லக் கூடிய காட்சிகளுக்கு ஏற்றவாறு பாடல் எழுதுவதில் கை தேர்ந்தவர் வாலி. அந்த வகையில் இந்தியன் திரைப்படத்திற்காக இயக்குனர் ஷங்கர் வாலியிடம், ''இடம் பெறக்கூடிய பாடல்கள் ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்க வேண்டும்'' என்று கூறியதால் 'மாயா மச்சிந்திரா மச்சம் பார்க்க வந்தீரா' என்ற பாடலில் பல்வேறு விதமான மாயாஜால வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியிருப்பார் வாலி. சிவகார்த்திகேயனின் எதிர்நீச்சல் திரைப்படத்தில் 'மின்வெட்டு நாளில் எங்கே மின்சாரம் போல வந்தாயே' பாடல் எழுதுவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக அந்த காலகட்டத்தில் அதிகப்படியான மின் வெட்டு இருந்ததை சூசகமாக தனது பாடல் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார் வாலி.

ஒரு பாடலாசிரியர் தொடர்ந்து 5 தலைமுறைகளுக்கு 15000க்கும் மேலான பாடல்கள் எழுதுவதற்கு காரணம் அந்த துறையில் அவர் கொண்டு இருந்த காதல். காலத்திற்கு தகுந்தார் போல் தனது வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அதன் மூலம் விருந்து படைத்த வாலிக்கு இன்று (அக்.29) 94 ஆவது பிறந்தநாள். தமிழ் சினிமா உள்ளவரை வாலியின் புகழ் காலத்தால் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் என்று கூறினால், அது மிகையாகாது.

காதல் திருமணம் செய்த கவிஞர் வாலி:

திரைத்துறையில் தனிப்பெரும் கவிஞராக உருவெடுத்த வாலிக்கு கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி மத்திய அரசு கவுரவித்தது. தன்னுடைய வரிகளால் பலரை காதலில் லயிக்கச் செய்த வாலி 'ரமண திலகம்' என்பவரை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார். தம்பதிக்கு பாலாஜி என்ற ஒரு மகன் உள்ளார்.

மண்ணுலகை விட்டு மறைந்த வாலி:

மூச்சுத் திணறல், நுரையீரல் தொற்று காரணமாக கடந்த 2013 ம் ஆண்டு ஜூலை 18 ஆம் தேதி தனது 81 ஆவது வயதில் மண்ணுலகை விட்டு மறைந்த கவிஞர் வாலி இன்றும் தனது பாடல் வரிகளால் அனைவரின் நெஞ்சங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். 94 ஆவது பிறந்த நாளான இன்று கவிஞர் வாலியை நினைவுகூர்ந்து பெருமைப்படுகிறது 'ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு'.

TAGGED:

வாலி
கவிஞர் வாலி
பாடலாசிரியர் வாலி
POET VAALI
VAALI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.