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தரையிறங்கியபோது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் மோதிய பறவை - சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு

பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் பறவை மோதிய சம்பவம் குறித்து சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 2:23 PM IST

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சென்னை: பயணிகளுடன் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம் தரையிறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது பறவை மோதியதால் விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு நாள்தோறும் லண்டனிலிருந்து பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் பயணிகள் விமானம் (British Airways flight) அதிகாலை 03.30 மணிக்கு வந்தடையும். பின்னர், மீண்டும் அதே விமானம் சென்னையில் இருந்து பயணிகளுடன் அதிகாலை 05.35 மணிக்கு லண்டன் புறப்பட்டு செல்லும்.

அந்த வகையில், இன்று (ஜூலை 13) அதிகாலை லண்டனில் இருந்து பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் பயணிகள் விமானம் 224 பயணிகள் 12 விமான ஊழியர்கள் என 236 பேருடன் சென்னைக்கு வந்துக் கொண்டிருந்தது.

எஞ்சினில் சிக்கிய பறவை

இதையடுத்து, அதிகாலை 03.30 மணியளவில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம் தயாராகியது. விமானிகள், விமானத்தின் உயரத்தைப் படிப்படியாகக் குறைத்தும், வேகத்தையும் குறைத்தும் இருந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தர இயங்குவதற்காக விமானம் சுமார் 500 அடி உயரத்தில் பறந்து வந்துக் கொண்டிருந்தது.

அப்போது திடீரென விமானத்தின் முன் பகுதியில் எதிர்பாராத விதமாக பறவை ஒன்று மோதி, விமானத்தின் என்ஜின் பகுதியில் சிக்கிக் கொண்டது. இதனால் பதற்றம் அடைந்த விமானிகள், சாமார்த்தியமாகச் செயல்பட்டு விமானத்தைப் பத்திரமாக சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கினர். இதனால் எந்த விபத்தும் ஏற்படாமல் விமானத்தில் இருந்த பயணிகள், பணிப்பெண்கள் உள்பட 236 பேரும் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினர்.

விமான நிலைய அதிகாரிகள் விசாரணை

இதையடுத்து உடனடியாக விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் அனைவரையும் பத்திரமாகக் கீழே இறக்கிவிட்டு விமான பாதுகாப்புக் குழுவினர், பொறியாளர் குழுவினர் விமானத்திற்குள் சென்று முழுவதும் ஆய்வு செய்தனர். பறவை மோதியதில் விமானம் சிறியளவில் சேதமடைந்திருப்பது தெரிய வந்தது.

இதன் காரணமாக, அந்த விமானத்தை உடனடியாக மீண்டும் இயக்க முடியாது. பராமரிப்புப் பணிகள் முழுவதும் செய்து முடித்த பிறகுதான் விமானத்தை இயக்க வேண்டும் என பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விமான சேவை ரத்து

அந்த விமானம் ‘ரிமோட் பே’ எனப்படும் நடைமேடை பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பரிசோதனை மற்றும் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, அந்த பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம் இன்று காலை சென்னையில் இருந்து லண்டனுக்கு செல்வது ரத்துச் செய்யப்பட்டது.

இதனால் அந்த விமானத்தில் பயணம் செய்யவிருந்த 228 பயணிகளும் சென்னை நகரில் உள்ள பல்வேறு ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். விமான புறப்படும் நேரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும், விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நாள்தோறும் 100-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அமெரிக்கா, லண்டன், ஆஸ்திரேலியா, கனடா, சிங்கப்பூர், இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு பயணிகள் விமானம் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளை விமான நிலைய நிர்வாகம் கையாண்டு வருகிறது. அத்துடன், உள்நாட்டு விமான முனையமும் இருப்பதால் இங்கிருந்து இந்தியாவின் அனைத்து நகரங்களுக்கும் விமான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், விமானத்தில் பறவை மோதிய சம்பவம் குறித்து டெல்லியில் உள்ள சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

CHENNAI INTERNATIONAL AIRPORT
பறவை மோதிய சம்பவம்
சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு
DGCA INVESTIGATION
BRITISH AIRWAYS FLIGHT BIRD ATTACK

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