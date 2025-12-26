ETV Bharat / state

பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி: கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் தீவிர கண்காணிப்பு

சுகாதார துறையின் சார்பில் பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பு சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களுக்கு கிருமிநாசினி தெளிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

வாகனங்களில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் ஊழியர்கள்
வாகனங்களில் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோவை: கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் பரவி வரும் நிலையில் தமிழக-கேரள எல்லையில் உள்ள சோதனை சாவடிகளில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கேரள மாநிலம் கோட்டயம், ஆலப்புழா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கோழி, வாத்து உள்ளிட்டவை தொடர்ச்சியாக உயிரிழந்த நிலையில் அதன் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வுக்காக புனேவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. அந்த மாதிரிகள் புனேவில் உள்ள ஆய்வகத்தில் சோதனை செய்யப்பட்டதில், பறவை காய்ச்சல் ஏற்பட்டதால் கோழி, வாத்துகள் உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து கேரள மாநிலம் முழுவதும் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முடக்கி விடப்பட்டு தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அதே சமயம் தமிழகத்தில் இந்த பறவை காய்ச்சல் பரவாமல் இருக்க தமிழக அரசு பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, கேரள மாநில எல்லையில் உள்ள தமிழக சோதனை சாவடிகளில் சோதனைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியதை தொடர்ந்து, தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள சோதனை சாவடிகளில் சுகாதார துறையின் சார்பில் பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பு சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களுக்கு கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களை கண்காணிக்கும் அதிகாரிகள்
கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களை கண்காணிக்கும் அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் ஒரு பகுதியாக கோவை மாவட்டத்தில் வாளையார் சோதனை சாவடியில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு முகாம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் இருந்து வரும் இறைச்சி வாகனங்கள், கோவையிலிருந்து இறைச்சிகளை ஏற்றி சென்று விட்டு மீண்டும் தமிழகம் திரும்பும் வாகனங்கள் என அனைத்திற்கும் கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டு, வாகனம் எங்கிருந்து வருகிறது, எங்கு செல்கிறது என்று அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

அதுமட்டுமின்றி வாகனங்களை இயக்கி வரும் ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளர்கள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதிக்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்தே கோவை மாவட்டத்திற்குள் அந்த வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. முதற்கட்டமாக வாளையார் சாதனை சாவடியில் இந்த முகாம் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இனி தொடர்ந்து கேரளாவை இணைக்கும் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள பொள்ளாச்சி, ஆனைகட்டி, சோதனை சாவடிகளிலும் முகாம்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.

இது குறித்து சுகாதார துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "கேரள மாநிலத்தில் பறவை காய்ச்சல் ஒரு சில இடங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் பரவாமல் இருக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தில் முக்கிய வழித்தடமான வாளையார் சோதனை சாவடி, வேலந்தாவளம் சோதனை சாவடி, பொள்ளாச்சியில் மீனாட்சிபுரம் மற்றும் ஆனைகட்டி உள்ள சோதனை சாவடி என பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சுகாதார துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக கோழி இறைச்சிகள், பன்றி இறைச்சி மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து கேரளாவுக்கு கொண்டு சென்று விட்டு திரும்பும் வாகனங்களின் ஓட்டுநர்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். அதுபோல் பொது போக்குவரத்தில் வரக்கூடிய பயணிகளுக்கு யாராவது காய்ச்சல் அறிகுறி உள்ளதா? என்பதையும் கண்காணித்து வருகின்றனர். அவ்வாறு காய்ச்சல் இருந்தால் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள்" எனவும் தெரிவித்தனர்.

