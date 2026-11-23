பறவைக் காய்ச்சல் எதிரொலி: தமிழ்நாடு- கேரளம் எல்லையில் நோய்த்தடுப்புப் பணிகள் தீவிரம்
கடந்த அக்டோபர் மாதம் கடலூர் மாவட்டத்தில் சில பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் கோழிப்பண்ணைகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தன.
Published : November 23, 2026 at 5:24 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கேரளத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதிச் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கேரளம்- தமிழ்நாடு எல்லைப் பகுதியான வாளையாரில் பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு கேரளம் மாநிலத்தில் ஆலப்புழா உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்புக் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, அங்கு பறவைக் காய்ச்சல் நோய்த் தடுப்புப் பணிகளும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழ்நாடு- கேரளம் எல்லைப் பகுதிகளில் தமிழ்நாடு அரசின் கால்நடைப் பராமரிப்புத்துறை சார்பில் கேரளத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்களுக்கு கிருமிநாசினி தெளிப்பு போன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகளும், தீவிர கண்காணிப்பும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் வாளையாறு, வேலந்தாவளம், ஆனைகட்டி உள்ளிட்ட 12 சோதனைச் சாவடிகளில் தற்காலிக முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு, அங்கு வரும் சரக்கு வாகனங்களுக்குக் கிருமிநாசினி தெளிக்கப்படுகிறது. மேலும், வாகனங்கள் குறித்த விவரங்களையும் கால்நடைப் பராமரிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சேகரித்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, கோழிகள் மற்றும் பிற பறவைகளை ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. அந்த வாகனங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன; நோய்த்தொற்று கண்டறியப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து வருகின்றனவா?, எங்கு செல்கின்றன? உள்ளிட்ட விவரங்கள் முழுமையாகச் சேகரிக்கப்படுகின்றன. முட்டைகள் எடுத்து வரும் வாகனங்கள், தமிழ்நாடு எல்லைக்குள் அனுமதிக்கப்படுவது இல்லை.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளம் மாநிலத்திற்குச் செல்லும் சரக்கு வாகனங்களுக்கும் நோய்த்தொற்று தடுப்பு தொடர்பான பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. பறவைக் காய்ச்சல் தமிழ்நாட்டிற்கு பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் எல்லைப் பகுதிகளில் கண்காணிப்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
இதனிடையே, கடந்த அக்டோபர் மாத இறுதியில் தமிழ்நாட்டின் கடலூர் மாவட்டத்தின் தமனம்பட்டி, குறிஞ்சிப்பாடி வட்டத்திற்குட்பட்ட கட்டியங்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தன. போபாலில் உள்ள தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட மாதிரிகளில், பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இருப்பது நவம்பர் மாதம் உறுதி செய்யப்பட்டது.
நோய் உறுதிச் செய்யப்படுவதற்கு முன்பே சுமார் 15 பண்ணைகளில் 35,600-க்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் உயிரிழந்தன. நோய்த்தொற்று பரவாமல் தடுக்க, பாதிக்கப்பட்ட கட்டியங்குப்பம் மற்றும் அதனைச் சுற்றி 1 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள பண்ணைகளில் இருந்த சுமார் 40,000 கோழிகள் அறிவியல்ரீதியாக அழிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாகப் புதைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.