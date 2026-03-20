பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி கிண்டி சிறுவர் பூங்கா மூடல்

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி கிண்டி சிறுவர் பூங்கா மூடல்
சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த ஜனவரி மாதம் உயிரிழந்த காகங்களின் மாதிரிகளை ஆய்வு செய்தபோது, அவற்றுக்கு ஹெச்5என்1 கிருமி (H5N1 வைரஸ்) தொற்று இருந்தது உறுதியானது.
Published : March 20, 2026 at 8:47 PM IST
சென்னை: சென்னை கிண்டி சிறுவர் பூங்காவில் உள்ள பறவைகளுக்கு ஹெச் 5 என் 1 எனப்படும் பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டு செங்கல்நாரை,குறுத்துக் கொக்கு உள்ளிட்ட பறவை இனங்கள் இறந்துள்ளதால் மறு அறிவிப்பு வரும் வரையில் மூடப்படுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிண்டியில் உள்ள சிறுவர் பூங்காவில் உள்ள பறவை இனங்களுக்கு பறவைக் காய்ச்சல் ஹெச் 5 என் 1 தொற்று ஏற்பட்டு கடந்த சில நாட்களாக செங்கல்நாரை, குறுத்துக் கொக்கு உள்ளிட்ட பறவைகள் இறந்தன. அவற்றின் இறப்புக்கான காரணங்களை அறிவதற்காக புணேவில் உள்ள மத்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் தொற்று உறுதிச் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, கிண்டி சிறுவர் பூங்கா மூடப்படுவதாக பூங்கா நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை கோட்ட வன உயிரினக் காப்பாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'கிண்டி சிறுவர் இயற்கை பூங்காவில் உள்ள வேடந்தாங்கல் ஈரநிலப் பறவைகள் கூண்டில் சில பறவைகளுக்கு பறவைக்காய்ச்சல் (Avian Influenza) உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தீவிர முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு பூங்கா அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை உடனடியாக மூடப்படுகிறது.
இந்திய அரசால் வெளியிடப்பட்ட பறவைக்காய்ச்சல் தடுப்பு, கட்டுப்பாடு மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கைத் திட்ட (திருத்தம் 2021) வழிகாட்டுதல்களையும், முன்னர் வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகளையும் துறை மூலம் முறையாக பின்பற்றி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த ஜனவரி மாதம் உயிரிழந்த காகங்களின் மாதிரிகளை ஆய்வு செய்தபோது, அவற்றுக்கு ஹெச்5என்1 கிருமி (H5N1 வைரஸ்) தொற்று இருந்தது உறுதியானது.
அடையாறை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காகங்கள் பறவை காய்ச்சலால் உயிரிழந்ததாக மத்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உறுதி செய்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் பறவை காய்ச்சலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை மேற்கொண்டது.
மேலும், தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்தடுப்புத் துறையும் பறவைக் காய்ச்சல் குறித்து விளக்கம் அளித்ததுடன், தடுப்பு நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டது. மேலும், இந்தக் காய்ச்சல் பறவைகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு நேரிடையாகவும் தூய்மைக் கேடு உள்ள சூழ்நிலையிலும் பரவ வாய்ப்பு உள்ளது எனவும் காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி. உடல் வலி போன்றவை இதன் அறிகுறிகள் எனவும் பொது சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தி இருந்தது.