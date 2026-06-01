ETV Bharat / state

தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவு அமல்

தலைமைச் செயலகத்தையடுத்து, பிற அரசு அலுவலகங்களிலும் பயோமெட்ரிக் வருகைப் பதிவு நடைமுறை கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

பயோமெட்ரிக் முறையில் வருகையைப் பதிவு செய்த ஊழியர்கள்
பயோமெட்ரிக் முறையில் வருகையைப் பதிவு செய்த ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்களுக்கு இன்று முதல் பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் அலுவலகங்கள் உள்ளன. மேலும், நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை கட்டடத்தில் 54 துறை செயலர்கள், பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள அதிகாரிகள் என 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து தினமும் தலைமைச் செயலகத்திற்கு காலை 9.30 மணியளவில் வருகை தருகிறார். மேலும், மாலை 5 மணி வரை இருந்து அலுவலகப் பணிகள் மற்றும் ஆய்வுக் கூட்டங்கள் ஆகியவற்றை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதன் காரணமாகத் தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் காலை 10 மணிக்கு முன்பாகவே அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும் என அந்தந்த துறை சார்பாக வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்களுக்குக் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை அலுவலக பணி நேரமாக உள்ளது. இதனிடையே தினமும் அரை மணி நேரம் உணவு இடைவேளை வழங்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், வாய்மொழி உத்தரவையடுத்து இன்று (ஜூன் 1) முதல் தலைமைச் செயலகத்தில் பயோமெட்ரிக் முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மனிதவள மேலாண்மைத்துறையில் வருகைப்பதிவுக்காக பயோமெட்ரிக் மற்றும் முகம் கண்டு அறியும் தொடுதிரை இயந்திரம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: முடிந்தது கோடை விடுமுறை: சென்னை திரும்பும் பயணிகளால் விமானக் கட்டணம் அதிகரிப்பு

இன்று முதல் மனிதவள மேலாண்மைத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் தங்களின் வருகையைப் பதிவு செய்ய பயோமெட்ரிக் முறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் எனக் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, காலை வழக்கம்போல் அலுவலகம் வருகை தந்த அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் வருகையை புதிய நடைமுறையின்படி பதிவு செய்தனர்.

இதைத்தொடர்ந்து, மற்ற துறைகளுக்கும் விரைவில் பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவு திட்டத்தை விரிவுபடுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. கடந்த ஆட்சியில் பயோமெட்ரிக் முறை அமல்படுத்தப்பட்டபோது தலைமைச் செயலக பணியாளர் சங்கம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அந்த உத்தரவு திரும்பப் பெறப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BIOMETRIC ATTENDANCE REGISTRATION
CHENNAI SECRETARIAT
தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள்
பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவு
BIOMETRIC ATTENDANCE MANDATES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.