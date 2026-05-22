தமிழக அரசின் புதிய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் - யார் இந்த ஆடுதுறை ஏ.எம். ஷாஜகான்?
Published : May 22, 2026 at 4:39 PM IST
சென்னை: நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் கட்சியின் தொடக்க காலத்தில் இருந்தே கூறி வந்த 'ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு' என்பதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, தங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கி உள்ளார்.
அந்த வகையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அமைச்சரவையில் இரண்டு இடங்களை ஒதுக்கிய தவெக, விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு இடங்களை வழங்கியுள்ளது. இதன்படி, ஐயுஎம்எல் கட்சியைச் சேர்ந்த பாபநாசம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஷாஜகானுக்கு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளராக பதவி வகித்து வருபவரே ஏ.எம். ஷாஜகான். தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் தாலுகாவில் உள்ள ஆடுதுறையைச் சேர்ந்த இவர், 1968 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 25 ஆம் தேதி அன்று, முகமது யாசின் (ஓய்வுபெற்ற தலைமையாசிரியர்), ஜெகபர்நிஷா தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார்.
இவரது மனைவியின் பெயர் ஷமிம் நிஷா. இவர், ஆடுதுறை தேர்வுநிலை பேரூராட்சி மன்ற 10 ஆவது வார்டு உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு மூன்று மகன்களும், ஒரு மகளும் உள்ளனர்.
ஏ.எம். ஷாஜஹான், திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியில் (1986 - 1989) பி.எஸ்சி., பட்டம் பெற்றிருக்கிறார். இத்துடன், கணினி அறிவியலில் பட்டயப்படிப்பையும் முடித்துள்ளார். சிறு வயது முதலே இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கில் அவர் பணியாற்றி வருகிறார்.
தொடர்ந்து, ஆடுதுறை அருகே உள்ள திருமங்கலக்குடியில் அஸ்-ஸலாம் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் நிறுவன செயலாளராக அவர் கல்வி சேவையாற்றி வருகிறார். இதுமட்டுமின்றி முஹையத்தீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசலில் தொடர்ந்து 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயலாளராகவும் சேவையாற்றியுள்ளார்.
அத்துடன், திருவிடைமருதூர் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட 30 மஹல்லா ஜமாஅத்தினுடைய கூட்டமைப்பிற்கு தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார். உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உருவாகி வரும் ஸாலிஹீன் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை நிர்வகிக்கும் அறக்கட்டளையின் செயற்குழு உறுப்பினராகப் பொறுப்பேற்றுச் சேவையாற்றி வருகிறார்.
தமிழ், ஆங்கிலம், மலையாளம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் உரையாடும் ஆற்றல் பெற்றவராகவும் ஏ.எம். ஷாஜஹான் அறியப்படுகிறார். சவூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், குவைத், பஹ்ரைன், சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து, இலங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அனுபவம் இவருக்கு உண்டு.
கடந்த ஜனவரி மாதம் 28 ஆம் தேதி கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - மஹல்லா ஜமாஅத் ஒருங்கிணைப்பு மாநில மாநாட்டை இவரே குழு தலைவராக பொறுப்பேற்று சிறப்பாக நடத்தி காட்டினார். காதர் மொகிதீன் தலைமையில், அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் சிறப்புரையோடு இந்த நிகழ்ச்சி தமிழகமே வியக்கும் வகையில் நடைபெற்றது.
அரசியல் பயணம்
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளராக ஏ.எம். ஷாஜகான் பொறுப்பு வகிக்கிறார். அடிமட்ட தொண்டனாக இருந்து, இந்த இடத்தை அவர் எட்டியுள்ளார். இவர், 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக கூட்டணியின் கீழ் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளராக பூம்புகார் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். ஆனால், 67,731 வாக்குகளை பெற்று அதிமுக வேட்பாளர் பவுன்ராஜிடம் (87,666) தோல்வியுற்றார்.
இந்த நிலையில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் பாபநாசம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு, அவரை எதிர்த்து நின்ற தவெக வேட்பாளர் அசாருதீன் உதுமான் அலி-யை விட 1,065 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவருக்கு இப்போது தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையில் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.