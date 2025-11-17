உணவுக் கழிவு, ஆகாயத் தாமரையில் இருந்து கரையக் கூடிய பயோ பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிப்பு!
’இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்' என்ற திட்டத்தின் கீழ் பெட்ரோல் அடிப்படையிலான பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக சுற்றுச்சூழல் நட்பு, குறைந்த செலவிலான புதிய முறையில் பயோ பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : November 17, 2025 at 8:26 PM IST
சென்னை: வீணாகும் உணவு கழிவுகள் மற்றும் ஆகாய தாமரை ஆகியவற்றிலிருந்து இயற்கையாக அழியும் பயோ பிளாஸ்டிக்கை சென்னை சவிதா பல்கலைக்கழகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை சவிதா பல்கலைக்கழகத்தின் கழிவு மேலாண்மை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மையத்தில் செய்யப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் எளிதில் மக்கும் வகையில் பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் மிகப் பெரிய அறிவியல் முன்னேற்றம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
சவிதா பல்கலைக்கழகத்தின் கழிவுநீர் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிச்சக்தித் துறையின் தலைவர் அசோக் குமார் வீரமுத்து தலைமையிலான குழு, வீணாகும் உணவு கழிவுகள் மற்றும் ஆகாய தாமரை ஆகியவற்றிலிருந்து இயற்கையாக அழியும் பயோ பிளாஸ்டிக்கை ஆய்வின் மூலம் உற்பத்தி செய்துள்ளனர்.
இது குறித்து கழிவுநீர் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிச்சக்தித் துறையின் தலைவர் அசோக் குமார் வீரமுத்து சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்' என்ற திட்டத்தின் கீழ் பெட்ரோல் அடிப்படையிலான பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக சுற்றுச்சூழல் நட்பு, குறைந்த செலவிலான புதிய முறையில் பயோ பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வில் இருந்து அடுத்த நிலையை அடைந்துள்ள இந்த தயாரிப்பு, 2026 ஆம் ஆண்டிற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.
ஆகாயத் தாமரை நீர்நிலைகளில் வளரும் போது, அந்த நீர்நிலைகளும் மோசடைகின்றன. எனவே அதனை எடுத்து காயவைத்து, அதில் இருந்து கார்போஹைட்ரேட் பயன்படுத்தி வேதிபொருட்களையும் இணைத்து தயாரித்துள்ளோம். அதே போல் உணவு கழிவுப் பொருட்களை பயன்படுத்தி ஒரு முறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பைகளின் உட்புறத்தில் பூசப்படும் பாலித்தினுக்கு மாற்றாக பிளாஸ்டிக் பூச்சை கண்டறிந்துள்ளோம்.
பேப்பர் கப்புகளில் சூடான பொருட்களை குடிக்கும் போது 10,000 முதல் 20,000 மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் துகள்கள் மனித உடலில் சேருகிறது. இதனால் இருதய நோய், நுரையீரல் பாதிப்பு, ரத்த நாளங்கள் சேதம், குடல் பாதிப்பு அளவிட முடியாத உடல் நல அபாயங்களை உருவாக்கும். மேலும் தாய்ப் பாலிலும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் கலந்துள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். எனவே மனித உடலுக்கு தீமை ஏற்படுத்தாத வகையில் புதிய முறையில் கழிவுப் பொருட்களை பயன்படுத்தி கண்டுபிடித்துள்ளோம்.
ஆனால் இந்த புதிய இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படும் பயோ பிளாஸ்டிக், மனித உடலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது. பூமியின் உயிரினங்கள் மற்றும் இயற்கைக்கு ஆபத்து இல்லாதது. முழுமையாக சூழல் நட்பு தொழில்நுட்பம் என்ற சிறப்புகளை கொண்டுள்ளது. இந்த முன்னோடி கண்டுபிடிப்புக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் அங்கீகாரம் அளித்து உதவி செய்தால், அடுத்த தலைமுறைக்கு பிளாஸ்டிக் மாசில்லாத ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியும்” என்றார்.