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எம்எல்ஏக்களுக்கான வாகன படி உயர்வு தொடர்பாக சட்டத் திருத்த மசோதா தாக்கல்

சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு மாதத்திற்கு வழங்கப்படும் வாகனப்படி ரூ.25,000 என்பதிலிருந்து ரூ.75,000 ஆக உயர்த்தப்படவுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 8:05 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான வாகன படி மற்றும் உதவியாளர் படியை உயர்த்துவதற்கான சட்டத் திருத்த மசோதாவை முதலமைச்சர் விஜய், தாக்கல் செய்தார்.

தமிழக சட்டப் பேரவையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சம்பளங்கள் வழங்கல் (திருத்த) சட்ட மசோதா தாக்கல் செய்தார்.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதியன்று தமிழக சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர், ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தங்கள் தொகுதியில் திறம்பட பொதுச் சேவையாற்றவும், கடமைகளை ஆற்றவும் ஏதுவாக அவர்களுக்கு ஒரு வாகனம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.

மேலும், ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் மாதத்திற்கு வழங்கப்படும் வாகனப்படி ரூ.25,000 என்பதிலிருந்து ரூ.75,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்றும், அவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.25,000 தனிப்பட்ட உதவியாளர் படியாக வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.

இந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்தும் விதமாக, 1951-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சம்பள வழங்கல் சட்டத்தை (தமிழ்நாடு சட்டம் XX, 1951) தகுந்தவாறு திருத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கு வழி வகை செய்யும் மசோதா பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

VEHICLE ALLOWANCE
வாகன படி உயர்வு
சட்டத் திருத்த மசோதா தாக்கல்
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