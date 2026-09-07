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வாட் வரி மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விரைந்து தீர்க்க சட்டத் திருத்த மசோதா - பேரவையில் தாக்கல்

இந்த மசோதா மூலம், அதிக எண்ணிக்கையிலான மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விரைவாக விசாரித்து முடிக்கவும், தீர்ப்பாயங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கவும் முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்
அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் (@TN ASSEMBLY)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 11:02 PM IST

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சென்னை: மதிப்புக் கூட்டு வரி (வாட்) மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விரைந்து தீர்க்க ஏதுவாக, சட்டத் திருத்த மசோதாவை, தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

மதிப்புக் கூட்டு வரிச்சட்டங்களின் கீழ் நிலுவையில் உள்ள ஏராளமான மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விரைந்து தீர்க்கும் வகையில், 2006-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரிச் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான சட்ட மசோதாவை வணிகவரி மற்றும் பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

2006-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரிச் சட்டம், 1959-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு பொது விற்பனை வரிச் சட்டம் மற்றும் 1956-ஆம் ஆண்டின் மைய விற்பனை வரிச் சட்டம் ஆகியவறின் கீழ் கீழ் பணியாற்றிய மேல்முறையீட்டு துணை ஆணையர்கள், தற்போது தமிழ்நாடு சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரிச் சட்டத்தின் கீழ் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களாக மறுபணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

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இதனால், மதிப்புக் கூட்டு வரிச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள மேல்முறையீடுகளை விசாரிப்பதில் அதிகாரத்தை ஒப்படைப்பது தொடர்பாக சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்கும் வகையில், ஒரு அதிகாரி தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தை மற்றொரு அதிகாரி அல்லது அலுவலரிடம் ஒப்படைத்து செயல்படுவதற்கு புதிய சட்டவிதி கொண்டு வரப்படுகிறது.
மேலும், மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் ஒரு உறுப்பினர் தனியாக விசாரித்து முடிவு செய்யக்கூடிய வழக்குகளுக்கான விற்று முதல் வரம்பு ரூ.1 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.1 கோடியாக உயர்த்தப்படுகிறது.

இதன் மூலம் அதிக எண்ணிக்கையிலான மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விரைவாக விசாரித்து முடிக்கவும், தீர்ப்பாயங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கவும் முடியும் என அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான சட்டமசோதா சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

VAT APPEAL CASES
VAT APPEAL AMEND BILL
TN ASSEMBLY
MINISTER LOKESH TAMILSELVAN
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