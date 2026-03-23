திருநங்கைகள் உரிமை பறிப்பு மசோதாவை எதிர்த்து கண்டன பேரணி
'அரவாணி' என்ற சொல்லை கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டோம்.
Published : March 23, 2026 at 7:01 PM IST
மதுரை: திருநங்கைகளின் சுய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் உரிமையை பறிக்கும் வகையில் 'புதிய திருநங்கையர் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) திருத்த மசோதா 2026' இருப்பதாகக் கூறி இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் சார்பில் மதுரையில் இன்று கண்டன பேரணி நடைபெற்றது.
மத்திய அரசு கொண்டு வரும் புதிய சட்ட மசோதா, திருநங்கைகளின் சுய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் உரிமையைப் பறிக்கும் வகையில் உள்ளதாக கூறி, மதுரையில் இந்திய மாணவர் சங்க மாவட்ட தலைவர் டீலன் ஜஸ்டின் தலைமையில் கண்டன பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பேரணியில் சமூக நல ஆர்வலர்கள், திருநர்கள் நல அமைப்புகள் மற்றும் மாணவர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.
மாவட்ட நீதிமன்றம் எதிரில் உள்ள ராஜா முத்தையா மன்றம் அருகே தொடங்கிய இந்த பேரணி தங்கராஜ் சாலை வழியாக காந்தி அருங்காட்சியகம் வரை நடைபெற்றது. மத்திய அரசின் புதிய சட்ட மசோதா, திருநர்கள் தங்கள் சுய அடையாளத்தை சுயமாகத் தீர்மானிக்கும் உரிமையைப் பாதிக்கக் கூடியதாக இருப்பதாகவும், அதனைத் திரும்ப பெற வேண்டுமென்பதை வலியுறுத்தியே இந்த பேரணி நடைபெற்றது.
பேரணிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருநங்கைகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரியா பாபு, "திருநங்கைகளுக்கு அரவாணி, யூனக் என்ற வார்த்தைகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள். உண்மையில் 'அரவாணி' என்ற சொல்லை நாம் கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, மதிப்பிற்குரிய 'நங்கை' என்ற பெயரில் 'திருநங்கை', 'திருநம்பி' என்ற சொல்லாடல்களை வழங்கியிருக்கிறோம்.
ஆனால் அந்தச் சொல்லை இங்கு பயன்படுத்தவே இல்லை. இதற்கு என்னுடைய முதல் கண்டனம். அதேபோல 'யூனக்' என்ற சொல்லையும் வழங்கியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் அந்தச் சொல்லையும் இந்த திருத்தச் சட்டத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
மூன்றாவது, திருநம்பிகளை இதில் சேர்க்கவில்லை. அவர்களையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம். நான்காவது, ஒரு பாலின அடையாள அட்டையை பெற வேண்டும் என்றால், நாங்கள் மருத்துவர்களிடம் மாற்று பாலினத்தவர் என்கிற சான்று பெற வேண்டும். அதற்குப் பிறகு அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே, மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சமர்ப்பித்து, அவரின் கையெழுத்து பெற்ற பின்பு தான் எங்களுக்கு திருநங்கை அடையாள அட்டை வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலை எங்களிடம் உள்ள உரிமையை எடுத்துக் கொள்வது போல் உள்ளது.
சட்டரீதியாக எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகளைப் பறித்து, அதை அரசின் கையில் ஒப்படைப்பதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். ஏனெனில், ஒரு மனிதனின் பிறப்புரிமை என்பது, தாம் எந்த பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதைத் தாமே அறிவிப்பது ஆகும். அந்த பாலின அடையாளத்தை நாங்களே தெரிவிக்காமல், அதை மற்றொருவரின் கட்டுப்பாட்டில் வைப்பது சரியல்ல.
அதே போல, எங்களை வீட்டிலிருந்து விரட்டியடிக்கும் குடும்பங்களுக்கு தண்டனை வழங்காமல், எங்களை பாதுகாக்கும் மக்களை மீண்டும் அவமதிக்கும் விதமாகவும், அவர்களுக்கே தண்டனை வழங்கும் விதமான சட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றையும் நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியா முழுவதும் இன்று ஆர்ப்பாட்டமும், போராட்டங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன" என்றார்.
பேரணியின் நிறைவாக காந்தி அருங்காட்சியகம் அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மதுரை மாநகராட்சி பொறுப்பு மேயர் நாகராஜன் வாழ்த்தி பேசினார்.