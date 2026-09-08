உள்ளாட்சி அமைப்பு பணியிடங்கள்: டிஎன்பிஎஸ்சியிடம் ஒப்படைக்கும் மசோதா நிறைவேற்றம்
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்குவதற்கான நிலத் தேவையை குறைக்கும் வகையிலான மசோதாவும் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.
Published : September 8, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கீழ் உள்ள பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்வதற்கான ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையை, டிஎன்பிஎஸ்சி வசம் ஒப்படைக்கும் சட்டத்திருத்த மசோதா, சட்டப்பேரவையில் இன்று (செப்.8) நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதுதொடர்பான மசோதாவை மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார்.
இதற்காக, 2022ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணைய (கூடுதல் செயற்பணிகள்) சட்டம்- 14/2022-ன் நோக்கு எல்லையை விரிவுபடுத்தும் வகையில் இந்த சட்டத்திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்த புதிய நடைமுறையின் மூலம், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களை ஒரே சீரான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் தேர்வு செய்ய முடியும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், மாநிலத்தின் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் இளைஞர்களும், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்து வேலைவாய்ப்பை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் எனவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் - முக்கிய மசோதா
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்குவதற்கான குறைந்தபட்ச நிலத் தேவையை குறைக்கும் வகையில், தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 2019-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின்படி, தனியார் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க குறைந்தபட்சம் 100 ஏக்கர் தொடர்ச்சியான நிலம் தேவைப்படுகிறது.
மேலும், பல்கலைக்கழகம் கலைக்கப்படும் சூழலில் நிர்வாகச் செலவுகளை சமாளிக்க, குறைந்தபட்சம் ரூ.50 கோடி நிலையான அறக்கட்டளை நிதி வைத்திருக்க வேண்டியதும் அவசியம்.
இந்த விதிகளில் மாற்றம் கொண்டு வர ஏதுவாக, மத்திய அரசின் இணக்கங்களைக் குறைத்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை நீக்கத்திற்கான இரண்டாம் கட்டப் பணிக்குழு பரிந்துரை செய்திருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நிலப்பற்றாக்குறையை கருத்தில் கொண்டு, தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் அமைப்பதற்கான குறைந்தபட்ச நிலத் தேவையை தமிழக அரசு குறைத்துள்ளது.
அதன்படி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் 12 ஏக்கரும், பிற மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் 18 ஏக்கரும், மற்ற பகுதிகளில் 25 ஏக்கரும் நிலம் இருந்தால், தனியார் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க அனுமதிக்கும் வகையில் விதிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நிலையான அறக்கட்டளை நிதியும் குறைக்கப்பட உள்ளது. இந்த மாற்றங்கள், ஏற்கனவே தமிழகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் பொருந்தும்.
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அத்துடன், 2018ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டம் 41/2018-ன் கீழ் நிறுவப்பட்ட ஷிவ் நாடார் பல்கலைக்கழகம், சாய் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இந்த மாற்றங்கள் பொருந்தும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை அமைக்கும் நடைமுறையை எளிதாக்கவும், நிலம் மற்றும் அறக்கட்டளை நிதி தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தவும் இந்த சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், இந்த சட்டமுன்வடிவை தாக்கல் செய்த நிலையில், தமிழக சட்டப்பேரவையில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
சூதாட்ட விடுதிகள் ஜிஎஸ்டி வரி மசோதா
தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று சூதாட்ட விடுதிகள், குதிரைப் பந்தயம், பந்தயம் கட்டுதல், பரிசு சீட்டு மற்றும் இணையவழி பண சூதாட்டம் தொடர்பான மாநில ஜிஎஸ்டி சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளும் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் இந்த மசோதாவை சட்டப்பேரவையில் அறிமுகப்படுத்தினார்.
முன்னதாக, ஜிஎஸ்டி மன்றத்தின் 50-வது மற்றும் 51-வது கூட்டங்களில் சூதாட்ட விடுதிகள், குதிரைப் பந்தயம் மற்றும் இணையவழி விளையாட்டுகள் தொடர்பான வரி விதிப்பு குறித்து பல்வேறு சங்கங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த சட்ட விதிகளில் தெளிவை ஏற்படுத்த சில திருத்தங்களை மேற்கொள்ள ஜிஎஸ்டி மன்றம் பரிந்துரைத்தது. இதனை செயல்படுத்தும் வகையில், 2017-ஆம் ஆண்டு மத்திய சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரிச் சட்டத்தில் மத்திய அரசு கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு திருத்தம் மேற்கொண்டது.
இந்த திருத்தங்களுக்கு ஏற்ப, தமிழ்நாடு ஜிஎஸ்டி வரிச் சட்டத்திலும் ஒரே சீரான நடைமுறையைப் பேணும் வகையில் திருத்தம் மேற்கொள்ள தமிழக அரசு முடிவு செய்தது.
இதன்படி, பந்தயம் கட்டுதல், சூதாட்ட விடுதிகள், சூதாட்டம், குதிரைப் பந்தயம், பரிசுச் சீட்டு மற்றும் இணையவழி பணச் சூதாட்டம் தொடர்பான சட்ட விதிகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மசோதா உருவாக்கப்பட்டது.
மேலும், இந்தத் திருத்தமானது, மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளை தடை செய்யும், கட்டுப்படுத்தும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள பிற சட்டங்களின் விதிகளுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என இந்த தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சட்டத்திருத்த மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.