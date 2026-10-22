கேரளத்தில் தடம்புரண்ட பிலாஸ்பூர் - நெல்லை விரைவு ரயில்: தமிழ்நாட்டிலிருந்து 6 ரயில் சேவைகள் ரத்து!
ரயில் தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு ஏற்பட்ட நிலையில், ரயில் ஓட்டுநர் சாதுர்யமாக செயல்பட்டு, அவசரமாக ரயிலை நிறுத்தியதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
Published : October 22, 2026 at 10:49 AM IST
கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி அருகே கேரள எல்லையில் பிலாஸ்பூர் - நெல்லை விரைவு ரயிலின் இன்ஜின் தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளான நிலையில், அவ்வழியாக செல்ல கூடிய 6 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருகே கேரளம் மாநில எல்லை பகுதிகளில் நேற்றிரவு பெய்த கனமழையின் காரணமாக, நெய்யாற்றின்கரை பாறசாலை இடையே ரயில் தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. அப்போது, இரவு 2 மணியளவில் அந்த வழியாக சென்ற பிலாஸ்பூர் - நெல்லை விரைவு ரயில் தண்டாளத்தில் இருந்த மண் சரிவில் மோதி ரயிலின் எஞ்சின் தடம்புரண்டது.
ரயில் ஓட்டுநர் சாதுர்யமாக செயல்பட்டு, அவசரமாக ரயிலை நிறுத்தியதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. இது குறித்து திருவனந்தபுரம் கோட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், விரைந்து வந்த ரயில்வே அதிகாரிகள் தடம் புரண்ட ரயிலை மீட்கும் பணிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ரயில் சேவை பாதிப்பு
இதன் காரணமாக பல்வேறு விரைவு ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கேரள மாநிலம் குருவாயூரிலிருந்து கன்னியாகுமரி, நாகர்கோயில், திருநெல்வேலி, மதுரை வழியாக சென்னை செல்லும் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் திருவனந்தபுரம் ரயில் நிலையத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வரும் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேலப்பாளையம் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை டூ புனலூர் ரயில், பணகுடி ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று மாலை 5.30 மணிக்கு சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட திருவனந்தபுரம் அமிர்த பாரத் விரைவு ரயில் நாங்குநேரி ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது நாகர்கோவில் மட்டும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போன்று, திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து இன்று காலை 10.30 மணிக்கு புறப்பட விருந்த திருவனந்தபுரம் அமிர்த பாரத் விரைவு ரயில், நாகர்கோவியில் இருந்து 11.47 மணிக்கு புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கன்னியாகுமரியில் இருந்து மங்களூர் சென்ட்ரல் செல்லும் பரசுராம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் தாமதமாக புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
6 ரயில்கள் ரத்து
மேலும், தமிழ்நாடு - கேரளா இடையே இன்று இயங்கும் 6 ரயில் சேவைகள் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
- திருவனந்தபுரம் வடக்கு டூ நாகர்கோவில் சந்திப்பு பயணிகள் ரயில் (56306)
- நாகர்கோவில் சந்திப்பு டூ திருவனந்தபுரம் வடக்கு பயணிகள் ரயில் (56309)
- நாகர்கோவில் சந்திப்பு டூ கொல்லம் சந்திப்பு பயணிகள் ரயில் (56102)
- கொல்லம் சந்திப்பு டூ நாகர்கோவில் சந்திப்பு பயணிகள் ரயில் (56101)
- நாகர்கோவில் சந்திப்பு டூ திருவனந்தபுரம் வடக்கு பயணிகள் ரயில் (56305)
- திருவனந்தபுரம் வடக்கு டூ நாகர்கோவில் சந்திப்பு பயணிகள் ரயில் (56310)
பயணிகள் அவதி
தடம் புரண்ட ரயில் பயணிகள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு மாற்று போக்குவரத்து பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விபத்து காரணமாக தென மாவட்டங்களில் ரயில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து வரும் ரயில்கள் மற்றும் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து செல்லும் ரயில்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தொடர் விடுமுறை முடிந்து, சொந்த ஊர்களில் இருந்து மக்கள் ஊர் திரும்பும் நிலையில், ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், வேலைக்கு செல்பவர்கள், பள்ளி, கல்லூரிக்கு செல்பவர்கள் கடும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
தொடரும் மீட்பு பணி
இதற்கிடையே, தடம்புரண்ட ரயில் எஞ்சினை மீட்டு, தண்டாவாளத்தை சரி செய்யும் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர் மழையில் காரணமாக மீட்புப் பணியில் தொய்வு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதே நேரம், மாற்று எஞ்சின் வரவைக்கப்பட்டு, தொழில்நுட்பக் குழுவினர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் அங்கு முகாமிட்டு ரயிலை மீட்கும் பணியை விரைந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், குறைவான வேகத்தில் ரயில் இயக்கப்பட்டதாலும், ஓட்டுநர் உடனடியாக ரயிலை நிறுத்தியதாலும், எஞ்சின் மட்டுமே தடம் புரண்டதாகவும், பயணிகளின் பெட்டிகளின் பாதிப்பின்றி பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இன்று மதியத்திற்குள் பணிகள் முடிவடைந்து, ரயில் போக்குவரத்து சேவை சீர் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், பயணிகள் ரயில் நிலையங்களுக்குச் செல்லும் முன், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைக் கவனிக்குமாறும், ரயில்களின் தற்போதைய இயக்கம் குறித்த நிலையைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.