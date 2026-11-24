செல்போன்களுக்கு பதில் ஸ்வீட் பாக்ஸை டெலிவரி செய்து நூதன திருட்டு - பைக் டாக்ஸி டிரைவர் கைது
பைக் டாக்ஸி ஊழியர் மணீஷ் குமாரிடம் இருந்து 2 செல்போன்களை மீட்ட போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : November 24, 2026 at 4:07 PM IST
சென்னை: சென்னை திரு.வி.க. நகர் பகுதியில், டெலிவரி செய்ய வேண்டிய 2 செல்போன்களை திருடி விட்டு அதற்குப் பதிலாக ஸ்வீட்ஸ் பாக்ஸை வைத்து நூதன முறையில் மோசடியில் ஈடுபட்ட பைக் டாக்ஸி ஊழியரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து செல்போன்கள் மீட்கப்பட்டன.
சென்னை மண்ணடி சைவ முத்தையா தெருவைச் சேர்ந்த அப்துல் கரீமின் மகன் சையத் அப்ரிடி (வயது 28). ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வரும் இவர், எஸ்.ஆர்.பி. கோயில் தெருவில் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் கடை ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு வியாபாரத்தில் பங்குதாரர் ஒருவர் உள்ளார்.
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இந்நிலையில், நவம்பர் 6-ஆம் தேதி மாலை, சையத் அப்ரிடியின் வியாபாரப் பங்குதாரர், நுங்கம்பாக்கத்தில் இருந்து அவருக்கு 2 செல்போன்களை பார்சல் மூலம் அனுப்பி வைத்துள்ளார். இதற்காக பைக் டாக்ஸி டெலிவரி சேவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தனக்கு வந்த பார்சலை சையத் அப்ரிடி பெற்றுக் கொண்டு திறந்து பார்த்த போது, அதில் 2 செல்போன்களுக்குப் பதிலாக ஸ்வீட்ஸ் பாக்ஸ் இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். அந்த பார்சலை டெலிவரி செய்த பைக் டாக்ஸி ஊழியர், செல்போன்களைத் திருடி விட்டு, அதில் ஸ்வீட்ஸ் பாக்ஸை வைத்து ஏமாற்றியிருக்கலாம் என சந்தேகமடைந்தார்.
இதையடுத்து திருடு போன 2 செல்போன்களையும் மீட்டுத் தரக் கோரி, சையத் அப்ரிடி, திரு.வி.க. நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின்பேரில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, திரு.வி.க. நகர் காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தினர். அந்த விசாரணையில், செல்போன்களைத் திருடியது, பைக் டாக்ஸி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த மணீஷ் குமார் (19) என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீசார் நவம்பர் 23-ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
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சம்பவத்தன்று, நுங்கம்பாக்கத்தில் இருந்து 2 செல்போன்கள் அடங்கிய பார்சலை பெற்றுக் கொண்டு மணீஷ் குமார், இருசக்கர வாகனத்தில் திரு.வி.க. நகர் நோக்கி சென்ற போது, நடு வழியில் அந்த பார்சலை பிரித்து, அதில் இருந்த 2 செல்போன்களையும் திருடிவிட்டு, அவற்றுக்குப் பதிலாக ஸ்வீட்ஸ் பாக்ஸை வைத்து மீண்டும் பார்சலைக் கட்டி டெலிவரி செய்தது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரிடம் இருந்து 2 செல்போன்களை மீட்ட போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.